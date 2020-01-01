فاتي: لست بحاجة لإقناع كومان .. إنريكي: ثقته خرافية

تصريحات فاتي وإنريكي بعد فوز إسبانيا على أوكرانيا

عبّر أنسو فاتي، لاعب منتخب إسبانيا، عن سعادته بالمشاركة في فوز بلاده على أوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية مؤكدًا قتاله على كل فرصة مع ناديه برشلونة.

فاتي أصبح أصغر لاعب يسجل لمنتخب إسبانيا في التاريخ وذلك بعمر 17 عامًا و311 يومًا بعد هدفه ضد أوكرانيا.

المزيد من الفرق

وقال فاتي في تصريحات عقب المباراة: "لعبنها مباراة جيدة ونحتاج للاستمرار على هذا النوع، فخور باللعب تحت قيادة لويس إنريكي، لقد استقبلني بأذرع مفتوحة ومنحني الفرصة لتقديم أفضل ما لديّ".

وتابع: "لست بحاجة إلى إقناع كومان، سوف أقاتل في التدريبات ومع كل فرصة متاحة لي والقرار بيده".

أما لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا، فقد أشاد بصاحب الـ17 عامًا قائلًا: "أنا سعيد لأجله لعدة أسباب فهو صغير السن ويلعب ثاني مباراة له مع المنتخب ومع ذلك يمتلك الهدوء والتواضع وثقة غير طبيعية في نفسه".

وأتم: "حينما اختار من يلعب لا أفكر سوى في إمكانيات اللاعب. هذا لا يعني أنّ فاتي لن يقع في الأخطاء أو يقدم مباريات سيئة لأن كل هذا جزء من التعلم، لكنّه يمتلك كل المقومات التي نحتاج لها".

جدير بالذكر أنّ فاتي هو أصغر لاعب تسجيلًا للأهداف مع برشلونة في الدوري الإسباني، كما أنّه أصغر من سجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا.