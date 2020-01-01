فاتي: لا أريد العودة قبل الشفاء تمامًا، وزملائي سهلوا كل شيء

أنسو فاتي لاعب برشلونة يتحدث عن عودته للملاعب عقب الإصابة التي يعاني منها، ويعلق على فوز هالاند بجائزة الفتى الذهبي.

أعرب النجم الإسباني الشاب أنسو فاتي لاعب برشلونةعن أمله في العودة للملاعب في أسرع وقت ممكن بعد الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للنادي وأكد خلالها على أمله في العودة بشكل جيد من الإصابة دون أي مضاعفات.

وقال فاتي: "لقد بدأت رحلة التعافي في مركز التدريبات بالفعل، أنا سعيد للغاية وأتمنى العودة في أقرب وقت ممكن، وقبل كل شيء أتمنى أن أتعافى بشكل جيد".

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وأضاف: "الحصول على جائزة الفتى الذهبي هو حلم يسعى خلفه كل لاعب، أريد أن أشكر كل زملائي ومدربيني لوصولي لتلك المرحلة".

وأردف: "كل هؤلاء الأشخاص ساعدوني وجعلوا الأمور أكثر سهولة بالنسبة لي، أريد أن أشكر كل من محني صوته في ذلك السباق، وأريد أيضًا أن أتقدم بالتهنئة للفائز إرلينج هالاند".

وكان فاتي قد حصل على المركز الثاني في جائزة الفتى الذهبي التي حققها إرلينج هالاند في حفل صحيفة "توتو سبورت" مساء الأمس.

جدير بالذكر أن فاتي كان قد قدم مستويات مذهلة على مدار موسم كامل مع برشلونة وفي بداية الموسم الجاري أيضًا قبل أن يتعرض للإصابة.