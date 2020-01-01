فاتي: لا أجيد النصائح، وهذا هو دور لاماسيا في حياتي

أنسو فاتي نجم برشلونة يتحدث عن نشأته في مدرسة لاماسيا ونصائحه للشباب.

أكد أنسو فاتي نجم فريق برشلونة أن دور مدرسة لاماسيا في حياته كان في غاية الأهمية بالنسبة له خلال نشأته.

جاء هذا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا"، على لسان فاتي، وأكد خلالها أن أهم نصائحه للشباب في كرة القدم هي الاستمتاع بها.

وقال فاتي: "بالنسبة لي ولعائلتي مدرسة لاماسيا كانت هامة للغاية، أنا وشقيقي نضجنا كثيرًا كلاعبي كرة قدم وكأشخاص بمساعدة كل من يعملون هناك".

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وأضاف: "لدي الكثير من الذكريات الطيبة هناك بالأخص مع زملائي في السكن، كنا نتحرك للمدرسة سويًا في الصباح ونأكل معًا ونحضر التدريبات سويًا".

وأكمل: "أنا لست الشخص الذي يعطي النصائح، لا زلت أحصل على الكثير منها، أنا أحظى بالمتعة من لعب كرة القدم طوال الوقت وأريد من الجميع أن يفعل ذلك".

ويمر فاتي بفترة صعبة في الوقت الحالي بعد تعرض لإصابة قوية خضع بعدها لعملية جراحية سيغيب بسببها عن الملاعب لأشهر".

جدير بالذكر أن فاتي كان قد شارك في عشر مباريات هذا الموسم وسجل خمسة أهداف وصنع أربعة.