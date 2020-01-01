فاتسكه: دورتموند يستحق مركز أفضل وهوملز سيعود لمنتخب ألمانيا

المدير الرياضي لأسود الفيستيفاليا يبعث رسالة هامة للمدرب فافر

أصر المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند هانز يواكيم فاتسكه، على أن الفريق لم يفقد الأمل في المنافسة أو الفوز بلقب البوندسليجا هذا الموسم، وذلك رغم تأخره بسبع نقاط عن المتصدر لايبزيج.

وادعى المسؤول البارز في "سيجنال أيدونا بارك"، أنه ليس منزعجًا كما يتصور البعض من وضع الفريق الحالي في الدوري، وذلك لاعتقاده بأن الأمور ستتحسن أكثر في النصف الثاني.

ويعول كثيرًا أسود الفيستيفاليا على الوافد الجديد إرلينج براوت هالاند، لمساعدة المدرب لوسيان فافر على تحقيق تطلعات وآمال الجماهير في النصف الثاني من الموسم، وذلك بعد ضمه من ريد بول سالزبورج مقابل حوالي 20 مليون يورو هذا الشتاء.

وفي مقابلة مع "فيلت"، سُئل فاتسكه "هل أنت منزعج من وضع النادي في الدوري؟ ما يزعجني حقًا أننا كنا نستحق التواجد في مركز أفضل في جدول ترتيب أندية الدوري الألماني".

من جهة أخرى سُئل هل يشعر بالندم على ضياع اللقب، فأجاب "لا أبدًا .. كنت سأشعر بالندم لو لم نقم بذلك".

وعن المدرب لوسيان فافر، قال "أعتقد أنه يقوم بعمله على أكمل وجه، ونحن لا نرغب أبدًا في استبدال المدرب".

وختم بالرد على سؤال حول توقعه لعودة قائد الدفاع ماتس هوملز لصفوف المنتخب الألماني، قائلاً "نعم أتوقع ذلك، أعتقد أنه ظهر بمستوى عالمي في المباريات الماضية، وإذا واصل بنفس النسق في النصف الثاني، فسوف تتاح له فرصة العودة للمنتخب".

الجدير بالذكر أنه بعد انتهاء عطلة الشتاء، سيخوض البوروسيا مواجهة خارج التوقعات ضد أوجسبورج على ملعبه في الموافق الـ18 من يناير الجاري، في واحدة من مواجهات الجولة الـ18 للبوندسليجا.