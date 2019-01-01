فاتسكه: أوباميانج كسب الأموال في أرسنال وخسر دوري الأبطال

تعرف على تهكم فاتسكه على أوباميانج وأرسنال

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

سخر المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند، هانز خواكيم فيتسكه، من قرار بيير إيميريك أوباميانج الانضمام إلى أرسنال كما كشف عن موقف أشرف حكيمي من الاستمرار في ألمانيا.

أوباميانج رحل في يناير 2018 إلى صفوف أرسنال ولعب لموسمين على التوالي في الدوري الأوروبي.

وقال فاتسكه في تصريحات لصحيفة "Suddeustche Zeitung" الألمانية: "أوباميانج، والذي يقدم مستوى جيدًا في أرسنال، قد يكون مسرورًا الآن بحسابه البنكي ولكنه في مساء الأربعاء سيكون جالسًا في منزله يشاهد دوري أبطال أوروبا عبر التلفاز وبالطبع سيكون نادمًا على ذلك".

وتابع: "لا يوجد أمر واضح فيما يتعلق بإمكانية رحيل جادون سانشو، إنّه مرتاح معنا وهذا هو الأهم".

واختتم: "لا أرى أشرف حكيمي مرتديًا قميص ريال مدريد مرة أخرى ولا يوجد أي معلومة لديّ تؤكد رغبتهم في استعادته. أعتقد أنّه سعيد في دورتموند وسوف نبذل كل ما لدينا لاستمراره معنا".

جدير بالذكر أنّ إعارة أشرف حكيمي تنتهي في الصيف المقبل.