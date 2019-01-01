فاتسكة: ما قلته حول كلوب لا علاقة له باحترامنا لفافر

المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند يحترم لوسيان فافر ويفتقد يورجن كلوب

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشف هانس يواكيم فاتسكة المدير التنفيذي لبوروسيا دورتموند عن رغبته في عودة المدرب الألماني يورجن كلوب إلى قيادة أسود الفيستيفاليان من جديد.

وكان فاتسكة قد تحدث عن دعمه الكامل رفقة جميع أفراد الإدارة للمدرب الفرنسي لبوروسيا دورتموند لوسيان فافر وثقتهم الكاملة فيه، حيث تسبب حديث الرجل أمس في كثير من الجدل حول عدم ثقة الإدارة في المدرب الحالي .

ولكن كشف فاتسكة عن قصة حدثت في صيف العام 2018، حيث اتصل بالمدرب الحالي لليفربول والسابق لدورتموند يورجن كلوب لكي يعرض عليه العودة من جديد.

وقال فاتسكة: "عقب خسارة ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ريال مدريد اتصلت بيورجن كلوب وقلت له ضاحكًا: يورجن، عليك أن تعود"

وتابع: "هذا ما قلته منذ أيام، لقد كنت أمازح كلوب، وبالطبع تمنيت أن يكون معنا من جديد، العاطفة نحوه كبيرة جدًا هنا والجميع يتمنى أن يكون معنا"

وأردف: "نعطي فافر كامل الدعم ونثق في قدرته على تحقيق كل الطموحات التي نريدها خلال الفترة المقبلة، مرحلة كلوب كانت جزءًا من الماضي ولكنها لن تنسى بالطبع نظرًا لكل ما تحقق فيها"

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يذكر أن كثير من الانتقادات قد ظهرت بالأمس ردًا على تصريحات فاتسكة حول عاطفته نحو يورجن كلوب والتي تم اعتبارها إهانة للمدرب الحالي لوسيان فافر.