فابينيو وكانتي نجوم عالميين .. لكن طارق حامد لديه ما يصنع الفارق يا الاتحاد!

المدرب الأرجنتيني تولى المهمة مؤخرًا لكن بصماته واضحة

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واجه تعاقد الاتحاد مع طارق حامد بداية الموسم الماضي انتقادات كبيرة من الإعلام والجمهور، لكن تدريجيًا مع مرور لموسم انقلبت كل تلك الأصوات لداعمة ومؤيدة ومشيدة بأداء نجم الوسط المصري ودوره وتأثيره في وسط ملعب الفريق.

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حامد قدم خلال الموسم الماضي مستوى مذهل ساهم به في تتويج العميد بلقب الدوري الغائب منذ 2009، ورغم أن الاتحاد كان وفيًا لنجومه الأجانب الذين ساهموا في عودته لمنصة التتويج الصيف الماضي إلا أنه استثنى نجم الزمالك السابق من تلك القاعدة وفسخ عقده لينتقل إلى ضمك.

الاتحاد استبدال حامد بالنجمين نجولو كانتي وفابينيو، ورغم المستوى الممتاز وفارق الجودة الفنية والبدنية بين الثنائي القادم من أوروبا واللاعب المصري، إلا أن الأخير يمتلك ما يجعله قادرًا على صناعة الفارق أكثر من الثنائي الأول.

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ما يمتلكه حامد ظهر اليوم في أداء ضمك بشكل عام وافتقده الاتحاد جدًا .. هذا هو الشراسة في الملعب والأداء، ألا تكون أقدامك ناعمة في الضغط وهمتك ضعيفة في المواجهة الفردية، بل أن تدخل بعقلية الفدائي الذي، كما قال جينارو جاتوزو يومًا ما، لن يجعل الكرة واللاعب يمران معًا، إما هي أو هو!

الاتحاد يفتقد بشكل عام لتلك الشراسة والجرينتا في أداء لاعبيه هذا الموسم، ويبدو أن الأمور كان أسوأ بمراحل خلال مواجهة اليوم أمام ضمك لخوف اللاعبين على أنفسهم من الإصابة قبل كأس العالم للأندية، حيث يرغب الجميع في التواجد في ذلك المحفل العالمي.

رحيل طارق حامد وغياب أحمد حجازي للإصابة حرم الاتحاد من أهم نقاط قوته الموسم الماضي، وهي الجرينتا والروح القتالية والحماس والشراسة في الأداء، تلك الجوانب كنت تغطي الكثير من العيوب الفنية وتصنع الفارق لصالح كتيبة نونو سانتو .. ذلك الحرمان ترك أثره الواضح على الفريق هذا الموسم.

كانتي وفابينيو نجوم عالميين لكن تشعر أحيانًا أنهم يلعبون بـ "الشوكة والسكينة"، أي دون حماس وشراسة، وهو عكس ما يحدث من بعض الأجانب في الأندية المنافسة، مثل ألكسندر ميتروفيتش في الهلال وكريستيانو رونالدو في النصر وفرانك كيسييه في الأهلي، ولذا الاتحاد بحاجة لأجانب جدد يضبط بهم تلك المعادلة ويستعيد الشراسة والروح التي ميزته في الموسم الماضي.

الخسارة أمام ضمك منذ قليل لم تكن مجرد نتيجة سلبية بل الفريق قدم أداءً مخجلًا على مدار اللقاء وقد كان خصمه الأفضل في كل شيء والأهم أنه كان الأكثر روحًا وقتالًا وشراسة.

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