فابينيو: فعلت كل شيء كي لا تصل الكرة إلى ميسي

البرازيلي سعيد للغاية عقب معجزة أنفيلد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فابينيو نجم خط وسط ليفربول سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على برشلونة 4-0 في إياب نصف نهائي المسابقة.

وقال فابينيو لراديو مونت كارلو:"لم يكن لدينا الكثير من الوقت بعد مباراة صعبة ضد نيوكاسل ولكننا نحضر لموسم كامل من أجل تلك اللحظات".

وأضاف:"بعد المباراة الأولى قلت لكم أن النتيجة لم تكن سيئة ولكننا لعبنا بشكل جيد، واليوم حاولنا فعل الشيء نفسه، أن نضغط ونمنح كل ما لدينا".

وأوضح:"سجلنا مبكراً وهذا صنع الفارق، لا يزال لدينا القوة لمواصلة اللعب حتى النهاية".

وتابع:"ميسي؟ الفريق بالكامل دافع، كما قلت، لقد تركنا حياتنا على الأرض، حاولت فعل كل شيء حتى لا تصل إليه الكرة".

وكان ليفربول قد قلب الطاولة على برشلونة بعد الخسارة 3-0 ذهاباً، ليتأهل للنهائي بانتظار الفائز من أياكس وتوتنهام.