فابينيو: فعلت كل شيء كي لا تصل الكرة إلى ميسي
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أبدى فابينيو نجم خط وسط ليفربول سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على برشلونة 4-0 في إياب نصف نهائي المسابقة.
وقال فابينيو لراديو مونت كارلو:"لم يكن لدينا الكثير من الوقت بعد مباراة صعبة ضد نيوكاسل ولكننا نحضر لموسم كامل من أجل تلك اللحظات".
وأضاف:"بعد المباراة الأولى قلت لكم أن النتيجة لم تكن سيئة ولكننا لعبنا بشكل جيد، واليوم حاولنا فعل الشيء نفسه، أن نضغط ونمنح كل ما لدينا".
وأوضح:"سجلنا مبكراً وهذا صنع الفارق، لا يزال لدينا القوة لمواصلة اللعب حتى النهاية".
وتابع:"ميسي؟ الفريق بالكامل دافع، كما قلت، لقد تركنا حياتنا على الأرض، حاولت فعل كل شيء حتى لا تصل إليه الكرة".
وكان ليفربول قد قلب الطاولة على برشلونة بعد الخسارة 3-0 ذهاباً، ليتأهل للنهائي بانتظار الفائز من أياكس وتوتنهام.