فابينيو: تعويض المدافع الأفضل في العالم مهمة غير سهلة

لاعب الوسط البرازيلي يتحدث عن تجربته كمدافع تعويضاً لإيقاف فيرجيل فان دايك

يعتقد فابينيو نجم وسط ليفربول، أنه من الصعب جداً تعويض مدافع الفريق فيرجيل فان دايك.

المدافع الهولندي غاب عن صفوف ليفربول، خلال مباراته مع بايرن ميونيخ في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

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رغم خروج الريدز بشباك نظيفة من المباراة بدون فان دايك الموقوف، إلا أن فابينيو أكد على أنه المدافع الأفضل في العالم ويستحيل تعويضه.

وقال البرازيلي:"كنت قلقاً في البداية من عدم لعبي بصفة مستمرة، ولكن الآن ألعب بشكل أكبر وتحسن مستواي".

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زيدان كان يعرف هذا جيدًا ويعرف أيضًا أن الفريق القوي فقط هو الذي سينافس للنهاية على كل يء، لذا أصر على استقدام مدرب اللياقة البدنية الذي عمل كلاعب في يوفنتوس pic.twitter.com/yrPN11BAPA — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019

وأضاف:"من الصعب جداً أن تلعب بمكان المدافع الأفضل في العالم، لعبت في هذا المركز من قبل، وتدربت مع ماتيب ويهندرسون وأندي روبرتسون للحفاظ على التواصل بيننا".

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وتابع:"نعلم جيداً قوة دفاع بايرن ميونيخ وكان من المهم الخروج بشباك نظيفة من المباراة".

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