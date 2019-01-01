فابيان رويز يرد على شائعات انتقاله لريال مدريد

النجم الإسباني يعتبر من أهداف الميرينجي هذا الصيف

نفى فابيان رويز نجم وسط نادي نابولي، التكهنات التي ربطته بالرحيل عن الفريق الإيطالي والانتقال لريال مدريد.

رويز يعتبر من أهداف ريال هذا الصيف، حيث يبحث النادي الإسباني عن بعض التدعيمات في مركز خط الوسط.

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الدولي الإسباني جذب أنظار الميرنجي بعد تألقه مع نابولي الموسم الماضي، لينتزع إعجاب المدرب زين الدين زيدان.

وقال اللاعب عن إمكانية انتقاله لريال:"سعيد بالبقاء في نابولي ولدي عقد مع النادي، لذلك على الجماهير الاطمئنان وعدم القلق".

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وأضاف صاحب الـ23 عاماً:"أشكر جمهور الفريق على مساندتهم المستمرة لي وترحيبهم بي داخل النادي".

يذكر أن رويز انضم مؤخراً لقائمة المنتخب الإسباني، وشارك في مواجهتي جزر الفارو والسويد في تصفيات يورو 2020.