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Bart DHanis و علي رفعت

ترجمه

فابريزيو رومانو يعلن توقفه: لن أستمر على هذا النحو بعد الآن!

انتقالات

أعلن فابريزيو رومانو على صفحته الخاصة على «لينكدإن» أنه سيتوقف عن العمل كصحفي متخصص في سوق الانتقالات بعد هذا الصيف.

"من المحتمل ألا أستمر في العمل في مجال سوق الانتقالات بهذه الطريقة. حان الوقت لتغيير النهج والرؤية"، هكذا بدأ كلامه.

واختتم قائلاً: «سأتحدث أكثر عن هذا الأمر قريباً، بعد إغلاق فترة الانتقالات. الأرقام المسجلة خلال هذه الفترة تبدو غير واقعية».

قليلون هم الصحفيون المتخصصون في أخبار الانتقالات الذين يتمتعون بشهرة تفوق شهرة رومانو. فهو يمتلك ملايين المتابعين على X و«إنستجرام» و«يوتيوب».

وأصبحت عبارة «ها نحن ذا» التي يرددها بمثابة الإشارة النهائية على أن الأندية واللاعبين قد توصلوا إلى اتفاق.

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