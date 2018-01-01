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الدوري الإنجليزي الممتاز

فابريجاس يكشف عن حزنه على وضعه الحالي مع تشيلسي

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Getty Images
النجم الإسباني سيسك فابريجاس غير راضٍ على تهميشه مع البلوز

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أعرب النجم الإسباني سيسك فابريجاس عن عدم رضاه عن وضعه الحالي مع فريق تشيلسي مؤكدًا في نفس الوقت على احترامه لأي قرارات فنية والتزامه بها بكل احترافية.

فابريجاس البالغ من العُمر 31 عامًا وجد نفسه خارج التشكيلة الأساسية للبلوز في معظم مباريات الموسم منذ قدوم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري إلى قلعة ستامفورد بريدج.

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ولم يبدأ فابريجاس هذا الموسم سوى مباراة أساسية واحدة في البريميرليج، ليرتبط اسمه بالانتقال لأكثر من فريق أوروبي وعلى رأسهم ميلان الإيطالي قبل انتهاء عقده مع الفريق اللندني الصيف المقبل.

وقال فابريجاس: "أعرف دوري مع الفريق، لسوء الحظ ليس هذا هو الدور الذي أريده، ولكنني أقدم أفضل ما لدي دومًا من أجل الفريق سواء لعبت مع الفريق الأول أو حتى الرديف".

كما أضاف اللاعب الإسباني: "هذا الوضع صعب بكل تأكيد، ولكني لم أستسلم، أشارك في مباريات الكؤوس والدوري الأوروبية لأنني لست من النوع الذي يشتكي ويتذمر، سأتواجد دومًا عندما يحتاجني الفريق".

يذكر أن المباراة المقبلة لتشيلسي في البريميرليج ستكون أمام فريق برايتون يوم الأحد المقبل.

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