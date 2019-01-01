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الدوري الإنجليزي الممتاز

فابريجاس يقترب أكثر من إتمام التعاقد مع موناكو

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Getty Images
فابريجاس يخطو خطوة أخرى نحو الانتقال إلى موناكو

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أكدت مصادر صحفية فرنسية أن صفقة انتقال النجم الإسباني سيسك فابريجاس إلى موناكو الفرنسي على وشك الانتهاء خلال الأيام المقبلة.

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وكان سيسك فابريجاس قد ودع جماهير تشيلسي في المباراة الأخيرة التي جمعت بين البلوز و نوتنجهام فوريست ضمن منافسات دور الـ 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأكدت صحيفة الليكيب الفرنسية أن التفاصيل النتعلقة بانتقال فابريجاس إلى موناكو تسير على ما يرام، وأن الطرفين اتفقا على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد.

وكان فاديم فاسيلييف المالك الروسي لنادي موناكو قد صرح من قبل بأن موناكو يريد التعاقد مع فابريجاس خلال سوق الانقتالات الشتوية وأن التعاقد معه سيكون أولوية الفريق.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن انتقال فابريجاس رسميًا لصفوف نادي الإمارة الفرنسية خلال الأيام المقبلة أي قبل نهاية الأسبوع الحالي.

يذكر أن فابريجاس كان قد لعب في صفوف برشلونة وآرسنال وتشيلسي وحقق معهم العديد من البطولات والإنجازات، قبل أن يحط الرحال في فرنسا في تجربته الأولى هناك.  

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