فابريجاس يحتفل بـ 500 مشاركة مع الأندية الإنجليزية

فابريجاس يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا بمشاركته مع تشيلسي أمام ساوثهامبتون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حقق سيسك فابريجاس رقمًا قياسيًا جديدًا له بخصوص عدد مشاركاته مع الفرق الإنجليزية في مختلف البطولات، حيث وصل للمشاركة رقم 500. اختيارات المحررين جول 25 - حمدي نوح: صلاح سيصبح الأفضل في العالم وهذا سر عدم احتفاله بالأهداف سابقًا

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ودخل سيسك فابريجاس بديلًا لويليان الذي أصيب في شوط المباراة الأول من مباراة ساوثهامبتون، ليشارك في مباراته رقم 500 مع الأندية الإنجليزية.

ويستضيف تشيلسي نظيره ساوثهامبتون في مواجهة بينهما ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعب فابريجاس في إنجلترا مع الجارين آرسنال وتشيلسي، حيث بدأت مسيرته في إنجلترا حين انضم إلى صفوف آرسنال عام 2006 قادمًا من برشلونة.

ولعب فابريجاس 8 سنوات كاملة في صفوف آرسنال، قبل أ، يرحل عن صفوفه ويتجه مرة أخرى إلى صفوف برشلونة في تجربة لم تكلل بالنجاح المنتظر.

وبناء على ذلك، قرر فابريجاس العودة إلى إنجلترا عام 2014 من بوابة تشيلسي هذه المرة، وذلك بعد تولي جوزيه مورينيو تدريب البلوز.

يذكر أن سيسك فابريجاس قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لمرتين في عامي 2015 و 2017 مع تشيلسي، حيث لم يحققه ولا مرة مع آرسنال.