فابريجاس وبيليه وكين .. نجوم الكرة يقدمون التعازي بعد رحيل الملكة إليزابيث

علي سمير|
Queen obitGetty Images
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الملكة إليزابيث الثانية توفت بعد فترة قصيرة من المرض

أعلنت العائلة المالكة البريطانية، اليوم، الخميس، عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، عن عمر يناهز 96 عامًا، بعد فترة حكم استمرت 70 سنة.

العديد من نجوم الكرة الحاليين والسابقين والأندية الرياضية، قرروا تقديم التعازي على هذه الأنباء الحزينة..

فيل نيفيل : أكثر سيدة رائعة قامت بتمثيل كل ما هو عظيم في بلادنا .. ارقدي في سلام.

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جاري لينيكر : يوم حزين لوفاة الملكة، كانت سيدة رائعة خدمت البلاد بكرامة وانتماء وفخر، كانت مصدر الأمان في حياتنا .. ارقدي في سلام.

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هاري كين : كل التعازي للعائلة المالكة في هذه الأوقات الصعبة، الملكة كانت بمثابة مصدر الإلهام الرائع على كل قدمته في سنواتها العظيمة بخدمة البلاد، ارقدي في سلام يا جلالة الملكة.

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بيليه : كنت من أشد المعجبين بالملكة إليزابيث الثانية منذ رؤيتها للمرة الأولى في 1968 عندما جاءت إلى البرازيل لإظهار حبها لكرة القدم ولرؤية السحر الخاص بملعب ماراكانا، أفعالها أثرت في الكثير من الأجيال وأسطورتها ستظل مستمرة للأبد.

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رحيم ستيرلينج: أقدم كل التعازي إلى العائلة المالكة في هذه الأوقات الحزينة.

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رابطة الدوري الإنجليزي: نعبر عن تعازينا وحزننا العميق لسماع هذه الأنباء الحزينة بوفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية، نقدم التعازي إلى العائلة الملكة وكل شخص حول العالم بعد رحيلها.

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الحساب الرسمي لمنتخب إنجلترا: نشعر بالحزن الشديد بعد سماع أنباء وفاة جلالة الملكة، ستظل مرتبطة دائمًا بأكثر اللحظات الرائعة، مثل تقديم جائزة جول ريميه لفريقنا الفائز بكأس العالم 1966.

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نادي توتنهام : ننضم إلى الأمة بأكملها في حالة التعازي لوفاة جلالة الملكة، ونمدد تعازينا إلى جميع أفراد العائلة الملكة بهذه الأوقات الحزينة.

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موقع جول: نحن في غاية الحزن لوفاة الملكة إليزابيث الثانية ونقدم تعازينا إلى العائلة المالكة.

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مانشستر يونايتد: نعبر عن كامل أسفنا للأمة كلها على هذه الأنباء القادمة من قصر باكنجهام بوفاة جلالة الملكة إليزابيث.

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وست هام: نعرب عن حزننا لوفاة الملكة إليزابيث، ونقدم التعازي للعائلة المالكة، وننضم إلى الأمة بأكملها في الحزن على خسارتها.

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نادي فلامنجو البرازيلي: نقوم بالمشاركة في التعازي للعائلة المالكة ولأصدقائنا في إنجلترا على وفاة الملكة إليزابيث.

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نادي رينجرز الاسكتلندي: كل العاملين واللاعبين في نادي رينجرز يعبرون عن حزنهم الشديد بعد العلم بأنباء وفاة الملكة إليزابيث.

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جون تيري

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سيسك فابريجاس : ارقدي في سلام يا جلالة الملكة إليزابيث.

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جاك جريليش : ارقدي في سلام جلالتك.

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حساب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم: نعبر عن احترامنا لأسطورة الملكة وكل ذكرياتها الرائعة، ونقدم كل التعازي لعائلتها ولبريطانيا عمومًا ونتمنى لهم الصمود والسلام خلال هذه الأوقات.

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