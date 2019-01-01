فابريجاس: هازارد يحب ريال مدريد

البلجيكي أعلنها صراحة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تمنى سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي السابق وموناكو الحالي، أن يبقى النجم إيدن هازارد مع البلوز ولكن اعترف أن البلجيكي يحب ريال مدريد.

وكان قد صرح البلجيكي في أكثر من مناسبة عن رغبته في اللعب في المستقبل ضمن صفوف ريال مدريد، ودار الحديث عن صفقة محتملة الصيف المقبل.

وقال فابريجاس مع "ماركا": "سنرى ما سيقرر فعله، لازال يملك عاماً ونصف بعقده وهو وعائلته سعداء في تشيلسي".

وأضاف: "في النهاية تلك الأمور تعتبر شخصية، هو يحب مدريد ودائماً ما قال ذلك، أتمنى أن يجدد في تشيلسي".

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هل تعلم أن؟ 🤔



50% من التمريرات الحاسمة لكانتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم كانت لهيجوايين.. بالرغم من أنهما لعبا مع بعضهما 148 دقيقة فقط!



😘 pic.twitter.com/Ovk3L3XzPd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

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وختم: "ولكن إذا لم يجدد في تشيلسي أعتقد أنه سينتهي به المطاف في صفوف مدريد".

ورحل فابريجاس نفسه عن صفوف تشيلسي في يناير الماضي إلى موناكو قبل انتهاء عقده في نهاية الموسم الجاري.