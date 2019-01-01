فابريجاس: مبابي خليفة ميسي ورونالدو وبيكيه رئيس برشلونة المقبل

تعرف على تصريحات فابريجاس حول ميسي ومبابي وبيكيه

أكد سيسك فابريجاس، لاعب موناكو الفرنسي، أنّ جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، سوف يتولى رئاسة النادي قريبًا كاشفًا عن بداية علاقته مع ليونيل ميسي ومستقبل كيليان مبابي.

فابريجاس تخرج في أكاديمية اللاماسيا قبل الانضمام إلى أرسنال ثم العودة إلى برشلونة ومنه إلى تشيلسي.

وقال فابريجاس في تصريحات نقلتها إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "أتخيل بيكيه رئيسًا لبرشلونة عاجلًا أكثر من آجلًا، إنّه يحلم بهذا الأمر منذ سنوات".

وتابع: "أتذكر أول يوم حضر فيه ميسي إلى برشلونة، لم أتحدث معه كثيرًا ولكن حينما بدأنا اللعب سويًا وجدته لا يصدق ولا يمكن إيقافه".

فابريجاس نصح برشلونة بضرورة التعاقد مع مبابي من باريس سان جيرمان وتجاهل زميله نيمار لأنّ الفرنسي صاحب الـ 20 عامًا هو "مستقبل كرة القدم بعد اعتزل ليو وكريستيانو رونالدو".

كما أشاد لاعب تشيلسي السابق بالمستويات التي يقدمها ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب بقوله: "عمل رائع دون شك. أتحدث معه أحيانًا فهو مدرب رائع ويتعامل بطريقة خاصة مع اللاعبين ويحترمهم ويضمن الحصول على احترامهم. إنّه أمر ممتع العمل معه".

وكشف عن محاولات ريال مدريد التعاقد معه سواء من فلورنتينو بيريز أو رامون كالديرون موضحًا أنّه رفض ولكن ترك الباب مفتوحًا لاحتمالية إتمام الصفقة في المستقبل.

واختتم: "في فرنسا ألعب من السبت إلى السبت ولديّ فترة جيدة للراحة، وهناك فوارق كبيرة بين باريس سان جيرمان وباقي الفرق فحتى رغم خسارته 3 مباريات لا يزال المتصدر. الحياة في موناكو رائعة وهادئة".

جدير بالذكر أنّ فابريجاس حقق كأس العالم مع منتخب إسبانيا وكذلك أمم أوروبا.