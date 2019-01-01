فابريجاس: ميسي سيلعب حتى الـ ٤٠ ويوم اعتزاله سيكون مشؤوم

سيسك فابريجاس نجم تشيلسي وبرشلونة السابق يثني على الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد البلاوجرانا وصديقه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد النجم الإسباني سيسك فابريجاس نجم كل من برشلونة وتشيلسي السابق وموناكو الحالي بالأرجنتيني ليونيل ميسي قائد النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فابريجاس وأكد خلالها أن ميسي يمنح كل من حوله قدرات إضافية في الملعب ويقدم أفضل ما لديهم.

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وقال فابريجاس: "ميسي كلاعب يجعل كل من حوله يظهرون أنهم أفضل، علاقتي به قوية وتجمعنا منذ الصغر، وخلال موسمي الأول مع الفريق صنعنا العديد من الأهداف معًا، لقد كان من الشرف اللعب لجواره لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف: "أعتقد أنه يريد أن يلعب كرة القدم حتى يصل لعمر الـ ٤٠ عام، لا يزال لديه الكثير ليعطيه، ويستطيع التكيف على العديد من الأمور".

واختتم تصريحاته: "ميسي يجب الأرجنتين بشكل كبير، ويريد دومًا أن يحقق الألقاب معهم، لو كان إسبانيًا لاختلفت العديد من الأمور، واليوم الذي سيعتزل فيه سنرى حزن عالمي كبير، وقتها سندرك أننا لن نرى مثله من جديد".

جدير بالذكر أن فابريجاس كان قد جاور ميسي في برشلونة في الفترة بين ٢٠١١ لـ ٢٠١٤ قبل أن يرحل لتشيلسي الإنجليزي.