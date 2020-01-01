فابريجاس: ما حققته تجاوز توقعاتي وهذا أقرب مدرب لجوارديولا

النجم الإسباني يكشف أسرار وتفاصيل جديدة في مشواره الممتد لأكثر من عقد ونصف حتى الآن

أجرى لاعب الوسط الإسباني سيسك فابريجاس مقابلة مع قناة ناديه موناكو، كشف خلالها عن أشياء وأسرار كثيرة في مسيرته كلاعب، منذ أن منحه آرسن فينجر فرصة العمر مع الجيل الذهبي لآرسنال وحتى وقتنا الحالي.

وقال "ما حققته في مسيرتي تجاوز توقعاتي عندما كنت طفلاً, لقد أعطاني الله الموهبة لكن لم يمنحني كثيرًا على المستوى الجسدي، أعطاني الموهبة في رأسها، وقد نجحت وأحاول أن أضاعف النجاح".

وعن تجربته مع آرسنال قال "لعبت هناك منذ أن كنت في الـ17. وكنت أرى أمامي النادي يبيع فييرا لإفساح المجال أمامي، وهذا ما ساعدني على النجاح هناك".

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وتحدث عن أسوأ لحظات في مشواره "عندما تفوز تعيش أفضل اللحظات، لكن عندما تخسر يحدث العكس لأنه لا يوجد حل وسط، وأنا ألعب في أعلى مستوى تنافسي منذ 16 عامًا، حيث يجب أن أكون في أفضل حالاتي كل يوم".

وأضاف "عندما أخسر، لا أتحدث مع أحد، وتأتي زوجتي (دانييلا سمعان) وتسألني هل أنت سعيد؟ وهذا يجعلني أسعد في الحياة، حيث أكون غاضبًا، لكن في اليوم التالي أستيقظ على رغبة وآمال جديدة لأقوم بعمل أفضل، وأعتقد أن هذا كان مفتاحي".

ولم ينس تجربته القصيرة مع تيري هنري قبل رحيله عن موناكو، قائلاً "كان نهاية غريبة وصعبة وغيرت حياتي لأن هنري اتصل بي كثيرًا، ولا أنسى أبدًا أنه ساعدني عندما كنت صغيرًا، هناك عاطفة شخصية، والفريق كان في وضعية صعبة للغاية، وجئت لأساعدهم".

وتابع "كان مشروع موناكو الأكثر إثارة بالنسبة لي، وقد لعبت مباراتين وبعدها تغير كل شيء. هل ستلم شملك بهنري في مونتريال؟ ليست وجهة بالنسبة لي، كما لدي عامين ونصف في عقدي مع النادي، وسألتزم بتوقيعي، وعادة أنا لا أحب التنقل من نادٍ لآخر كل يوم، وأعتقد أنني يمكنني لعب بضع سنوات أخرى".

وختم بالحديث عن تأثير المدربين في حياته، بقوله "كان يتعين علي التكيف على أفكار كل مدرب، وجوارديولا وفينجر متشابهات إلى حد ما، وبعد ذلك مع مورينيو لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وعندما جاء كونتي إلى تشيلسي، قلت إنه من المستحيل بالنسبة لي اللعب بهذه الطريقة، لكني تكيفت مع أسلوبه".

وانتقل صاحب الـ32 عامًا من تشيلسي إلى موناكو في شتاء العام الماضي في صفقة غير معلومة، وخلال هذه الفترة لعب مع فريق الإمارة 32 مباراة في مختلف المسابقات، منهم 27 على مستوى الدوري الفرنسي، خرج منهم بهدف.