فابريجاس: لم أكن أنوي الرحيل عن تشيلسي من 3 شهور

تم تقديم الإسباني سيسك فابريجاس، اليوم بشكل رسمي، في مؤتمر صحفي، لنادي موناكو الفرنسي، رفقة صفقات الفريق الجديدة في سوق الانتقالات الشتوية.

وأنضم الإسباني البالغ 31 عامًا، قادمًا في صفقة انتقال حر من صفوف تشيلسي الإنجليزي، بعدما لعب لأرسنال وبرشلونة.

وخاض فابريجاس الذي ارتدي القميص 44، المباراة الأولى له بقميص موناكو، أمام مارسيليا مطلع الأسبوع في الدوري الفرنسي.

سيسك بدأ حديثه: "أنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا، عندما سنحت لي الفرصة لأن أتي لهنا كانت مفاجأة لي أيضًا، أنا أقيم خياراتي وتحدثت مع المدير الفني وكذلك فاديم وإيميليانو، بالنسبة لي ولعائلتي كان الحل الأفضل، أنا ممتن للقدوم هنا مع لاعبين شباب، واتمنى أن ننجح في المستقبل".

وتابع عن تجربته في إنجلترا: "لقد لعبت في إنجلترا سنوات كثيرة، في الحقيقة منذ 3 أشهر لم أكن أنوي الرحيل، لكن هناك بعض الظروف، لقد لعبت بشكل أقل وكنت أريد تحدي جديد".

ويعود سيسك للتواجد مع تيري هنري في صفوف موناكو، بعدما لعب رفقته في أرسنال وهو بعمر الـ16: "أعرف هنري منذ وقت طويل، عندما كان عمر 16، لقد ساعدني كثيرًا في مسيرتي، أنه واحد من أفضل من لعبت معهم، كلاعب خط وسط، أنها رفاهية أن ألعب مع مهاجم بجودته، أنه في بداية مسيرته التدريبية، واتمنى أن أساعده وكذلك النادي".

