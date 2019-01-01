رسميًا - فابريجاس يخلع قميص تشيلسي وينضم لموناكو

موناكو يعلن بشكل رسمي عن انضمام الاسباني سيسك فابريجاس لصفوفه قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي تشيلسي بشكل رسمي عن انتقال لاعبه الاسباني سيسك فابريجاس من صفوفه لنادي موناكو الذي يلعب بالدوري الفرنسي بداية من يناير الجاري.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني بشبكة الانترنت، ووجه من خلاله الشكر لنجم وسط ملعبه الذي انضم له قبل عدة مواسم.

وتوجه نادي تشيلسي بالشكر لنجم وسط الملعب الاسباني الذي انضم لهم من برشلونة وبقي مع الفريق لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

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وحقق فابريجاس مع تشيلسي دة ألقاب في تلك الفترة من ضمنها لقبي للدوري الإنجليزي، حيث شارك في 198 مباراة وسجل 22 هدفًا.

وجاء الإعلان عن الصفقة مبتكرًا من قبل فريق موناكو الذي صور مقطع فيديو يظهر فيه فابريجاس وهو يقوم بصناعة ساعة، وانتهى بمقولة "الآن هو الوقت".

جدير بالذكر أن فابريجاس يعد من الجيل الذهبي لمنتخب اسبانيا حيث يحمل لقب كأس العالم مع منتخب لاروخا والذي حققه الفريق في صيف 2010 بجنوب افريقيا.