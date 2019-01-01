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فابريجاس: أصبحت بطيئًا لكن إمكانياتي لم تتغير

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اللاعب الكتالوني يقترب من مغادرة تشيلسي متجهًا إلى موناكو الفرنسي. تعرف على تصريحات فابريجاس

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أكد سيسك فابريجاس، لاعب تشيلسي، أنّه لا يزال قادرًا على اللعب بأفضل مستوياته معترفًا بأن سرعته صارت أقل من المعتاد.

فابريجاس لعب بالأمس، السبت، آخر مبارياته مع تشيلسي وكانت في كأس إنجلترا، كما أكد ألفارو موراتا رحيل اللاعب برسالة عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وقال فابريجاس في تصريحات للموقع الرسمي للبلوز: "إمكانياتي الفنية شيء امتلكه باستمرار ولا أعتقد أنّ هذا الامر سيتغير بمرور السنين، ولكن مع الوقت سرعتي تقل".

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وأوضح: "مع كبر السن من الطبيعي أن يتأثر اللاعب على الجانب البدني، يقل مجهودك وسرعتك ولكن هذا لا يؤثر أبدًا على المهارات الفنية ورغم ذلك أنا مازلت قادر على اللعب".

فابريجاس أكد أنّه استاء حينما أهدر ركلة جزاء في مباراة نوتنجهام فورست موضحًا أنّه لم يعتد هذا الأمر وأنّه خلال مسيرته في المنتخب الإسباني في 100 مباراة لم يهدر سوى ركلة جزاء واحدة.

لاعب برشلونة وأرسنال السابق أشاد بإمكانيات كولوم هودسون أودوي مؤكدًا أنّ اللاعب لديه الإمكانيات التي تؤهله لأن يكن من اللاعبين المميزين في المستقبل.

واختتم: "كنت أشعر وكأن هذا الأسبوع هو الأخير لي. لقد بدأت كرة القدم من 15 عامًا ونصحيتي لكل لاعب شاب أن يستمتع بكل لحظة يقضيها في اللعبة لأن الوقت يمر بسرعة".

فابريجاس مطلوب في موناكو الفرنسي وميلان الإيطالي وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني.

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