فؤاد أنور: المنافسة على كأس آسيا تتطلب بدلاء يقدموا الفارق

لاعب المنتخب السعودي السابق يتحدث عن حظوظ منتخب بلاده لكأس آسيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد فؤاد أنور، لاعب المنتخب السعودي السابق، على أن العناصر التي تم اختيارها في قائمة الأخضر للمشاركة في كأس آسيا، مقنعة إلى حد ما.

وقال أنور خلال تصريحات لبرنامج "منصة آسيا" عبر قناة دبي الرياضية: "تشكيل المنتخب السعودي مقنع إلى حد ما، ولو كانوا منذ فترة كبيرة متواجدين، كان المدرب يستطيع أن يحكم على من يخدمه، وآخر معسكر شهد عدد لاعبين قد لا يستفيد منهم المدرب".

لاعب الأخضر السابق تابع: "المنتخب السعودي دائمًا على الموعد في كأس آسيا على مدار 20 عامًا، كبطل أو مركز ثاني، ولنا علاقة وطيدة مع تلك البطولة". اختيارات المحررين جول 25 - حسين الشحات: لا سقف لطموحاتي وهذا هدفي الأفضل مع العين

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فؤاد أنور أردف: "إذا تعدينا دور الـ16 أقدر أقول أن المنتخب السعودي قادر على التتويج، وكل الطاقات ستتفجر عند اللاعبين".

واستطرد قائلًا: "مجموعتنا ليست سهلة وكل المواجهات صعبة، المنتخب اللبناني متطور وكوريا الشمالية كذلك، ونتمنى التوفيق للمنتخب خلال المباريات الودية، خاصة بعد رجوعنا من كأس العالم، ولم نقدم شيء مقنع".

وعن مستوى الأخضر قال أنور "البطولة الرباعية التي شارك فيها أسماء كبيرة كالبرازيل والأرجنتين والعراق، قدمنا مستوى جيد لأنها أسماء كبيرة، لكن في كأس آسيا لابد أن نرى عمل أكبر مما شاهدناه".

واختتم فؤاد أنور تصريحاته قائلًا: "دائمًا من يستمر في هذه البطولة أن يمتلك دكة بدلاء جاهزين للمشاركة ويستطيعوا أن يقدموا الفارق عند المشاركة".

المنتخب السعودي يقع في المجموعة الخامسة بكأس آسيا التي ستقام في الإمارات، رفقة منتخبات قطر ولبنان وكوريا الشمالية.