فأل خير لبرشلونة .. البداية السيئة تنتج لقبًا بنهاية الموسم

هل يحقق برشلونة لقب الدوري الإسباني ويفتكه من ريال مدريد رغم سوء البداية؟

يبدو أن التاريخ والسنوات الماضية ستمنح برشلونة وجماهيره فرصة للتفاؤل على الرغم من البداية السيئة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وحقق برشلونة السداسية التاريخية في 2009 بعد بداية مهتزة، ولكن هناك بدايات أكثر اهتزازًا في تاريخه شهدت نهاياتها بطولات وألقاب.

ولم يحصد النادي 8 نقاط فقط في أول ست مباريات له في الليجا منذ موسم 2002-2003. عند عودة لويس فان جال إلى مقاعد البدلاء في كامب نو.

المزيد من الفرق

وقتها أنهى برشلونة الموسم في المركز السادس، ولكن في مواسم أخرى، كانت البداية المتذبذبة مؤشرًا على عودة للفوز بالألقاب في نهاية الموسم.

موسم 1998-1999 حقق برشلونة 10 نقاط فقط من أصل 18 ولكن بنهاية الموسم حقق اللقب بفارق نقطة على ريال مدريد، الذي كان بطلاً لأوروبا في العام السابق.

أما في 2006 فقد حقق 9 نقاط فقط من أصل أول 18 نقطة ولكنه في نهاية الموسم حقق لقب الدوري الإسباني وكذلك دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخه.

أخبار برشلونة: غضب الجماهير بعد التعادل وجدل واسع بسبب عدم طرد ميسي

يذكر أن برشلونة قد تخلص من كابوس رئيسه جوسيب ماريا بارتوميو بعد استقالته منتصف الأسبوع الماضي ويأمل في الوقت الحالي لاستعادة توازنه.