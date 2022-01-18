"غياب ميسي عن برشلونة غريب والإدارة ستعيده قريبًا"

يعتقد داني ألفيش، لاعب برشلونة، أن إدارة فريقه ستعمل في يوم من الأيام، على إعادة ليونيل ميسي، أسطورة الفريق من جديد لقلعة كامب نو، بعد رحيله في الصيف الماضي.

وانتهى عقد البرغوث الأرجنتيني مع برشلونة، بنهاية الموسم الماضي، ولم يتمكن الفريق من التجديد له بسبب الأزمة المالية، ليرحل اللاعب بعدها وينضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وتحدث ألفيش عن رحيل ميسي، وعدم مشاركته مع برشلونة هذا الموسم: "غياب ميسي عن برشلونة غريب، سيكون من الرائع أن ينهي مسيرته في برشلونة، ستكون هدية رائعة له، أعتقد أن النادي سيتهم من أجل تحقيقها".

وانضم اللاعب البرازيلي إلى برشلونة في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال، ومنذ بداية يناير الحالي شارك في ثلاث مباريات بكافة المسابقات نجح خلالهم في صناعة هدفًا.

وعن حال الفريق الكتالوني بالوقت الحالي، قال ألفيش: "استعادة أمجاد الفريق لن يتحقق بين ليلة وضحاها، علينا أن نتحلى بالصبر، قد يستغرق الأمر عام أو اثنين، لكن التحدي الأكبر هو عودة برشلونة الذي أحببناه".

وتابع: "يجب أن يعود الفريق الذي غير تاريخ كرة القدم، يجب أن نضع تلك الفكرة في رؤوس الأشخاص الذين هم جزء من النادي".

وعن عودته إلى البلوجرانا، قال صاحب الـ 38 عامًا: "هناك بعض القمصان أشعر بالقوة عندما أرتديهم، وهما قميص برشلونة، بالإضافة إلى قميص منتخب البرازيل، عودتي إلى برشلونة هدية من السماء وسأحافظ عليها يوميًا".

جدير بالذكر أن ألفيش يستعد مع برشلونة، لمواجهة أتلتيك بيلباو مساء الخميس، ضمن مباريات دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، على ملعب سان ماميس.