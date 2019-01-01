في غياب ميسي - برشلونة ينتصر ودياً على نابولي

مباراة لُعبت في الولايات المتحدة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق برشلونة انتصاراً ودياً على نابولي فجر الخميس بنتيجة هدفين مقابل واحد في اللقاء الذي لُعب بالولايات المتحدة الأمريكية في فلوريدا.

برشلونة غاب عن تشكيلته النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لم يسافر مع البعثة بداعي الإصابة، ولكن شارك الثنائي أنطوان جريزمان ولويس سواريز أساسيان.

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سيرجيو بوسكيتس أعطى التقدم لبرشلونة في الدقيقة 39، ولكن نابولي تعادل بعدها بثلاث دقائق عندما سجل صامويل أومتيتي بالخطأ في مرماه.

إيفان راكيتيتش منح برشلونة الانتصار بتسديدة قوية بالدقيقة 79 بعدما كان أركاديوش ميليك قد أضاع فرصة محققة قبلها بدقائق أمام المرمى الخالي.

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اللقاء شهد مشاركة أحدث صفقات برشلونة جونيور فيربو أساسياً، ولعب التسعين دقيقة كاملة بمركز الظهير الأيسر.

وسيلتقي الفريقان مجدداً ودياً مساء السبت، ولكن بمدينة ميتشيجان.