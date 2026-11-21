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رد أنجلي بوستيكوجلو مدرب فريق النصر، على سؤال أحد الصحفيين بخصوص غياب الجناح السنغالي ساديو ماني عن صفوف الفريق، خلال المباراة التي خاضها العالمي، أمس، الجمعة، أمام نظيره الأهلي في دوري روشن السعودي.

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المدرب الأسترالي استبعد ماني من أقيمت فريقه المشاركة في المباراة التي أقيمت أمس، من مؤجلات الجولة التاسعة من البطولة، والتي انتهت بفوز الأهلي وقلبه للطاولة على النصر بنتيجة 3/1.

كريستيانو رونالدو نجح في التسجيل أولًا لصالح النصر في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء"، قبل أن يرد أصحاب الأرض بثلاثية أحرزها ميريح ديميرال وإيفان توني "ركلة جزاء" وروجر إيبانيز، ليتعافى فريق المدرب مارينو بوسيتش من بعض النتائج السلبية التي عانى منها في الفترة الأخيرة.

وخلال المؤتمر الصحفي للقاء، وجه أحد الصحفيين سؤالًا لبوستيكوجلو عن غياب ماني، ليرد عليه الأسترالي:"هل أنت أب وعندك أولاد؟ ربما هذا السبب الذي جعلك تطرح هذا السؤال، عندما تكون أبًا ستدرك أن هذا أهم شيء في الحياة، وأنها أعظم نعمة يمكن أن ترزق بها على الإطلاق".

وأضاف:"إنه الآن بجانب زوجته أثناء ولادتها، ولا يوجد شيء أهم من ذلك في الحياة، لقد سمحت له بالغياب وعدم المشاركة في المباراة وباركت له، ساديو ماني من أفضل الأشخاص في العالم، ولا توجد أي تحفظات على التزامه بأي شكل من الأشكال".

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وبالنسبة للهزيمة، أوضح بوستيكوجلو أن النصر يملك هدّافين ولاعبين شباب جيدين يسعى لتطويرهم، مبينًا أنه رغم ما يواجههم من مشكلات عديدة وبطولات كثيرة، إلا أن الفريق سيحقق النجاح إذا ما استمر على نفس الأداء الذي استهل به مباراة الأهلي.

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بوسيتش ينتقد أخطاء الأهلي

وفي سياق متصل، ورغم إعجابه بأداء الفريقين "الرائع"، ومساندة الجماهير، إلا أن المدير الفني للأهلي، مارينو بوسيتش، لم ينس أخطاء الفريق في بداية اللقاء، بتسليم الكرة للمنافس، فيما ذكر بأن إهدار كريستيانو رونالدو لركلة الجزاء، كان بمثابة "بداية المباراة" بالنسبة له، قبل أن يعود في الشوط الثاني بفضل تألق الحارس إدوارد ميندي في التصديات، وكذلك روجر إيبانيز وبقية الفريق الذين أظهروا تماسكًا وسيطروا على تلك المباراة الصعبة.

وأضاف بوسيتش، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، أنه يرفض فكرة بدء المباريات بشكل سيء، وهو الأمر الذي حدث فقط في مباراتين أو ثلاث، خلال الموسم الحالي، مضيفًا أن أصعب جزء في كرة القدم، هو الاستمرار بنفس الأداء، وبالنسبة له، فإن أي فريق في العالم، دائمًا ما يلعب بشكل جيد على أرضه وبين جماهيره، وتكون له الأفضلية، وسيسعى لاستمرار الأداء خارج أرضه، فيما أشار إلى ارتفاع نسق الأهلي، بعد تقديمه مستوى سيء أمام الشباب، فيما قدم مباراة جيدة أمام السد القطري في النخبة الآسيوية.

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ومع إشادته بالحارس ميندي، فإن بوسيتش تطرق أيضًا للحديث عن استبعاده للاعب أرتيم بوندارينكو، بقوله إنه يحاول دائمًا اختيار اللاعب الأفضل في كل مباراة.