غياب رويس والمدرب عن مواجهة هوفنهايم

تأكد غياب ماركو رويس نجم بوروسيا دروتموند الألماني عن مواجهة فريقه غداً ضد هوفنهايم.

وقال مايكل زورك المدير الرياضي لدورتموند أن الإصابة العضلية التي لحقت برويس خلال مباراة الكأس الأخيرة هي سر غيابه عن المباراة المقبلة.

وكان دورتموند قد ودع كأس ألمانيا يوم الثلاثاء بالخسارة أمام فيردر بريمن.

في الوقت ذاته سيغيب لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند عن المباراة بسبب إصابته بالإنفلونزا.

يذكر أن دورتموند يتصدر البوندسليجا بفارق 7 نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب وأقرب ملاحقيه.