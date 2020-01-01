"غياب بوجبا و راشفورد قتل مانشستر يونايتد و فيرنانديش غير مسار الموسم"

دانييل جيمس لاعب فريق مانشستر يونايتد يشيد بالوافد الجديد برونو فيرنانديش ويتحدث عن غياب بول بوجبا وماركوس راشفورد للإصابة.

أكد اللاعب دانييل جيمس نجم فريق مانشستر يونايتد على أهمية الثنائي بول بوجبا وماركوس راشفورد بالنسبة للفريق ومدى تأثر الشياطين الحمر بغيابهما في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلها الموقع الرسمي للنادي، وأكد خلالها جيمس أن وجود راشفورد كان يمنح الفريق دفعة كبيرة على المستوى التهديفي.

وأشاد كذلك جيمس باللاعب الوافد حديثًا من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي برونو فيرنانديش والذي قدم مستويات جيدة منذ أن جاء في يناير الماضي.

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وقال جيمس: "أعتقد أن عودة راشفورد أصبحت قريبة للغاية، هو ليس ببعيد، لقد كان غيابه بمثابة الضربة لنا بعد تسجيله كل تلك الأهداف هذا الموسم".

وأضاف: "بعد حصولنا على تلك الراحة أعتقد أنه سيكون مستعدًا عندما يعود للتسجيل من جديد وتقديم أفضل ما لديه، وذلك هائل بالنسبة لنا".

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وأردف: "الأمر نفسه ينطبق على بول بوجبا، لقد كان هناك الكثير من الإصابات في الفريق ستعود بحلول موعد عودتنا لخوض المباريات من جديد، لنأمل أن نستطيع العودة وإنهاء هذا الموسم".

وتطرق للحديث عن برونو فيرنانديش وقال: "هو لاعب عظيم ومنذ أن جاء قدم مستويات رائعة، ومنح الفريق دفعة قوية في الهجوم، لقد ساعدني كثيرًا".

وأنهى تصريحاته: "منذ أن جاء وهو يقدم مباريات جيدة والفريق كذلك، ونمر بفترة رائعة، لقد كان بمثابة الصفقة التي غيرت شكل الموسم بالنسبة لنا".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يمر بفترة جيدة على مستوى النتائج فمرت 11 مباراة دون أن يتعرض الفريق لأي هزيمة في كل البطولات.