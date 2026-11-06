تحسبًا لأي تكهنات .. توضيح رسمي من باريس عن الغياب المفاجئ لحكيمي أمام تروا!

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ما السر وراء عدم ظهور النجم المغربي؟

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أكد نادي باريس سان جيرمان أن الظهير الأيمن أشرف حكيمي سيحصل على راحة حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، ليغيب عن المواجهة القادمة أمام تروا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مظاهر حرص المدرب لويس إنريكي على نهجه في تدوير اللاعبين الأساسيين، وذلك للحفاظ على جاهزية الفريق استعدادًا لجدول محلي مرهق.

منح حكيمي فترة راحة بعيدًا عن الملاعب

يُعرف إنريكي بإجرائه للتدوير بين عناصر فريقه، وقد اتخذ خطوة حاسمة أخرى بخصوص تشكيلته الأساسية. فقد اختار المدرب الإسباني منح الظهير الأيمن الأساسي حكيمي راحة يستحقها عن جدارة.

وسيبتعد الدولي المغربي عن مهامه مع ناديه حتى بداية التوقف الدولي المقبل. ونتيجةً لذلك، فقد استُبعد رسميًا من مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي أمام تروا يوم السبت.

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وكان حكيمي عنصرًا حاسمًا في الفريق هذا الموسم، حيث شارك في ثماني مباريات بالدوري وسجّل ثلاثة أهداف. إلا أن إنريكي حريص للغاية على إدارة حمل العمل الواقع عليه لتفادي الإرهاق على المدى الطويل.

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النادي يصدر بيانًا رسميًا بشأن الغياب

لم يكن قرار إبعاد المدافع المغربي من جانب المدرب وحده، بل كان خطوة مدروسة اتفقت عليها المنظومة الرياضية بأكملها في النادي بهدف حماية ثروتهم النجمة.

وأصدر باريس سان جيرمان توضيحًا رسميًا لبيان الموقف وضمان عدم وجود أي تكهنات غير مرغوب فيها حول غياب اللاعب المفاجئ عن قائمة المباراة.

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وجاء في بيان النادي: «بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية، يستفيد أشرف حكيمي من فترة راحة حتى بداية التوقف الدولي».

إنريكي يدرس خياراته التكتيكية للتعويض

مع غياب حكيمي التام عن مواجهة نهاية الأسبوع، يتعين على إنريكي إيجاد حل مؤقت على الجانب الأيمن من دفاعه. ويملك المدرب عددًا من الخيارات المثيرة للاهتمام تحت تصرفه لشغل هذا المركز.

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فقد يُطلب من وارن زاير إيمري سدّ الفراغ في مركز الظهير الأيمن أمام تروا. وقد خاض لاعب الوسط متعدد المهام تسع مباريات بالدوري هذا الموسم، ويمتلك الذكاء التكتيكي الذي يمكّنه من التأقلم مع مهمة دفاعية.

وكبديل عن ذلك، قد يلجأ إنريكي إلى أكاديمية الشباب في النادي. إذ إن الموهوب دافيد بولي البالغ من العمر 17 عامًا، والذي خاض مباراة واحدة في الدوري الفرنسي حتى الآن، مرشّح هو الآخر لبدء المباراة.

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المباريات المقبلة ومواعيد العودة الدولية

وسيسعى الباريسيون لحصد النقاط الثلاث أمام تروا يوم السبت من دون ظهيرهم الأيمن النجم. إذ يتوق فريق العاصمة الباريسية للحفاظ على مستواه القوي في المنافسة المحلية وبناء الزخم.

وبعد مباراة نهاية الأسبوع، ستتوقف الكرة المحلية بسبب التوقف الدولي. ومن المتوقع أن ينضم حكيمي إلى منتخب المغرب في مبارياته المقبلة، بافتراض اختياره للمهمة.