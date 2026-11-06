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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Yosua Aryaعلي سمير
ترجمه

تحسبًا لأي تكهنات .. توضيح رسمي من باريس عن الغياب المفاجئ لحكيمي أمام تروا!

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ما السر وراء عدم ظهور النجم المغربي؟

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أكد نادي باريس سان جيرمان أن الظهير الأيمن أشرف حكيمي سيحصل على راحة حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، ليغيب عن المواجهة القادمة أمام تروا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مظاهر حرص المدرب لويس إنريكي على نهجه في تدوير اللاعبين الأساسيين، وذلك للحفاظ على جاهزية الفريق استعدادًا لجدول محلي مرهق.

منح حكيمي فترة راحة بعيدًا عن الملاعب

يُعرف إنريكي بإجرائه للتدوير بين عناصر فريقه، وقد اتخذ خطوة حاسمة أخرى بخصوص تشكيلته الأساسية. فقد اختار المدرب الإسباني منح الظهير الأيمن الأساسي حكيمي راحة يستحقها عن جدارة.

وسيبتعد الدولي المغربي عن مهامه مع ناديه حتى بداية التوقف الدولي المقبل. ونتيجةً لذلك، فقد استُبعد رسميًا من مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي أمام تروا يوم السبت.

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وكان حكيمي عنصرًا حاسمًا في الفريق هذا الموسم، حيث شارك في ثماني مباريات بالدوري وسجّل ثلاثة أهداف. إلا أن إنريكي حريص للغاية على إدارة حمل العمل الواقع عليه لتفادي الإرهاق على المدى الطويل.

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سان جيرمان

سان جيرمان

الدوري الفرنسي

07 نوفمبر 2026

تروا

تروا

النادي يصدر بيانًا رسميًا بشأن الغياب

لم يكن قرار إبعاد المدافع المغربي من جانب المدرب وحده، بل كان خطوة مدروسة اتفقت عليها المنظومة الرياضية بأكملها في النادي بهدف حماية ثروتهم النجمة.

وأصدر باريس سان جيرمان توضيحًا رسميًا لبيان الموقف وضمان عدم وجود أي تكهنات غير مرغوب فيها حول غياب اللاعب المفاجئ عن قائمة المباراة.

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وجاء في بيان النادي: «بالاتفاق مع المدرب والإدارة الرياضية، يستفيد أشرف حكيمي من فترة راحة حتى بداية التوقف الدولي».

إنريكي يدرس خياراته التكتيكية للتعويض

مع غياب حكيمي التام عن مواجهة نهاية الأسبوع، يتعين على إنريكي إيجاد حل مؤقت على الجانب الأيمن من دفاعه. ويملك المدرب عددًا من الخيارات المثيرة للاهتمام تحت تصرفه لشغل هذا المركز.

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فقد يُطلب من وارن زاير إيمري سدّ الفراغ في مركز الظهير الأيمن أمام تروا. وقد خاض لاعب الوسط متعدد المهام تسع مباريات بالدوري هذا الموسم، ويمتلك الذكاء التكتيكي الذي يمكّنه من التأقلم مع مهمة دفاعية.

وكبديل عن ذلك، قد يلجأ إنريكي إلى أكاديمية الشباب في النادي. إذ إن الموهوب دافيد بولي البالغ من العمر 17 عامًا، والذي خاض مباراة واحدة في الدوري الفرنسي حتى الآن، مرشّح هو الآخر لبدء المباراة.

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المباريات المقبلة ومواعيد العودة الدولية

وسيسعى الباريسيون لحصد النقاط الثلاث أمام تروا يوم السبت من دون ظهيرهم الأيمن النجم. إذ يتوق فريق العاصمة الباريسية للحفاظ على مستواه القوي في المنافسة المحلية وبناء الزخم.

وبعد مباراة نهاية الأسبوع، ستتوقف الكرة المحلية بسبب التوقف الدولي. ومن المتوقع أن ينضم حكيمي إلى منتخب المغرب في مبارياته المقبلة، بافتراض اختياره للمهمة.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

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