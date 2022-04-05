غياب أنشيلوتي يتواصل عن ريال مدريد .. وفرصة وحيدة للتواجد أمام تشيلسي

لم يتوجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني مع بعثة الفريق المسافرة إلى لندن لمواجهة تشيلسي الإنجليزي، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي غاب بالفعل عن مواجهة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو في الجولة 30 من الدوري الإسباني يوم السبت، وذلك بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

ورغم عدم سفر أنشيلوتي مع بعثة الفريق إلا أن خيار تواجده في ملعب "ستامفورد بريدج" لا يزال قائمًا.

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفكر في خيار سفر أنشيلوتي يوم الأربعاء إلى لندن، إذا كانت نتيجة فحص "PCR" الذي سيخضع له لاحقًا سلبية.

وأعلن ريال مدريد يوم الأربعاء الماضي إصابة أنشيلوتي بعدوى فيروس كورونا، ورغم عدم ظهور أي أعراض عليه، لكن لم تكن نتيجة فحصه سلبية بعد.

وإذا لم يسافر أنشيلوتي إلى لندن صباح الأربعاء، سيتكرر نفس ما حدث خلال مباراة سيلتا فيجو، حيث سيتولى الثنائي دافيد أنشيلوتي المدرب المساعد وأبيان بيردومو المدرب مهمة قيادة الفريق.

أنشيلوتي الابن وبيردومو تمكنا من قيادة ريال مدريد للفوز في مباراة معقدة أمام سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، وهي النتيجة التي قربت الفريق الملكي أكثر من حصد لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

اقرأ أيضًا ..

منافس جديد يدخل سباق مبابي، والنجم الفرنسي يحدد موعد إعلان مصيره!

برشلونة يستبعد فكرة ضم صلاح، ويعيد التركيز على هالاند وليفاندوفسكي!

جيرارد يسخر من سقوطه الشهير: سأكون رخيصًا لو انتقدت أمثالي!