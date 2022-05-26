غياب المعيوف وعودة عطيف .. رينارد يعلن قائمة السعودية

تعرف على قائمة منتخب السعودية المشاركة بمعسكر إسبانيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السعودي، بقيادة الفرنسي بافيتمبي جوميس، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي بإسبانيا، استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

كيف يستعد منتخب السعودية لكأس العالم 2022؟

أوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022 المنتخب السعودي، في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إقامة معسكر إعدادي في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 31 مايو الجاري، وحتى 9 يونيو المقبل.

المعسكر الإعدادي الأول سيشهد خوض المنتخب السعودي مباراتين وديتين، الأولى أمام كولومبيا يوم 5 يونيو، والثانية أمام فنزويلا يوم التاسع من نفس الشهر، وذلك على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

من المتواجدين في قائمة المنتخب السعودي؟

رينارد أعلن عن القائمة، والتي لم تشهد انضمام عبد الله المعيوف الحارس الأساسي بنادي الهلال، والذي تراجع عن فكرة الاعتزال الدولي مؤخرًا.

كما شهدت القائمة عودة عبد الله عطيف، بعد فترة طويلة من الغياب، بسبب الإصابة التي كان يعاني منها، بالإضافة لعودته وتألقه رفقة الزعيم مؤخرًا.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، أمين بخاري.

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، محمد البريك، سلطان الغنام.

خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، علي الحسن، سامي النجعي، محمد كنو، ناصر الدوسري، سالم الدوسري، خالد الغنام، هتان باهبري، عبدالرحمن غريب، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن العبود.

الهجوم: عبد الله الحمدان، فراس البريكان.

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