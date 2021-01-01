غيابه قد يصل إلى شهرين .. عملية جراحية تبعد راموس عن ريال مدريد

كان من المقرر ظهوره ضد ويسكا

صدمة جديدة تعرض لها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بخضوع سيرخيو راموس قائد الفريق لعملية جراحية في الركبة.

ريال فقد راموس في آخر 3 مباريات للفريق، بسبب معاناته من مشكلة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، بعد إصابته ضد أتلتيك بيلباو في كأس السوبر.

المدافع المخضرم كان من المقرر عودته لتشكيل الفريق من جديد، خلال مواجهة ويسكا، اليوم السبت، في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت استبعاد اللاعب من قائمة ريال مدريد، بسبب قرار النادي لخضوعه لعملية جراحية صباح اليوم.

ويأتي ذلك بسبب شعور اللاعب ببعض الانزعاج في ركبته، خلال تدريبات الفريق الأيام الماضية استعدادًا لمواجهة ويسكا.

ووفقًا لشبكة "COPE" الإسبانية، فإن العملية ستبعد راموس عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع وقد تصل إلى شهرين.

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وتزداد بذلك الأزمات لزيدان مدرب ريال، حيث فقد مؤخرًا جناح الفريق إيدين هازارد بسبب معاناته من إصابة عضلية.

يذكر أن ريال يلعب اليوم ضد ويسكا، وهو في المركز الثالث بـ40 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر الليجا.