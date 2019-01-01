غيابات بالجملة في صفوف ريال مدريد لمواجة إشبيلية

مواجهة صعبة للملكي في رامون سانشيز بيزخوان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية مساء الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي شهدت عديد الغيابات.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على إشبيلية بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" باحثاً عن التعويض بعد السقوط الأوروبي أمام باريس سان جيرمان.

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واستدعى زيدان 19 لاعباً للمواجهة، أبرزهم القائد سيرخيو راموس بعد انتهاء إيقافه، وكذلك ناتشو الذي غاب عن القائمة بالمباريات الماضية.

واستمر غياب لوكا مودريتش بداعي الإصابة، وكذلك الثنائي إيسكو ومارسيلو لنفس الأسباب، واستمرار برامج التعافي الخاصة بهم.

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وغاب أيضاً الرباعي رودريجو، ماريانو دياز، وألفارو أودريودزولا، وبراهيم دياز، ولكن لأسباب فنية.

ويحتل إشبيلية صدارة ترتيب الليجا مع غرناطة برصيد 10 نقاط لكل منهما، بينما يملك ريال مدريد ثمان نقاط بالترتيب الثالث.