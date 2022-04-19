غيابات بالجملة لريال مدريد قبل مواجهتي أوساسونا وسيتي

أعلن المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن قائمة فريقه لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني.

ويحل النادي الملكي ضيفًا على نظيره أوساسونا في ملعبه مساء الأربعاء ضمن لقاءات الجولة الـ 33 من الدوري.

القائمة شهدت الكثير من الغيابات، لعل أبرزها هو غياب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي قرر المدرب أن يريحه قبل مواجهة مانشستر سيتي.

ريال مدريد يحل ضيفًا على مانشستر سيتي يوم الأربعاء القادم على ملعب الاتحاد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويغيب أيضًا عن قائمة الملكي لمباراة الدوري فيرلاند ميندي ومارسيلو ولوكا يوفيتش وكارلوس كاسيميرو وماريانو دياز وإيدين هازارد بداعي الإصابة.

بالإضافة لذلك يعاني النادي العاصمي من غياب اللاعب خيسوس فاييخو بسبب إصابته بفيروس كورونا، وقد لا يكون متاحًا ضد مانشستر سيتي أيضًا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أصبح قاب قوسين أو أدنى من حسم لقب الدوري الإسباني بعد خسارة برشلونة الأخيرة ضد قادش.