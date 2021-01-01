غيابات بالجملة في قائمة برشلونة لمواجهة العودة أمام باريس سان جيرمان

رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة يعلن عن قائمة فريقه لمواجهة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان.

أعلن المدرب الهولندي رونالدو كومان المدير الفني لبرشلونة اليوم عن قائمة فريقه لمواجهة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي، واستبعد من خلاله المصابين جيرارد بيكيه الذي أصيب ضد إشبيلية قبل أيام بالإضافة لرونالد أراوخو الذي عاد للتدريبات.

وبالرغم من عودة أراوخو للتدريبات إلا أنه لم يدخل قائمة المباراة بسبب عدم حصوله على التصريح الطبي الذي يسمح له بالمشاركة في المواجهة.

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وغاب عن برشلونة أيضًا الثلاثي المصاب بالفعل منذ فترة، فيليبي كوتينيو المصاب في الركبة، وأنسو فاتي بالإضافة لسيرجي روبرتو.

وجاءت القائمة كالتالي:

مارك أندريه تير شتيجن، وسيرجينيو ديست، وسيرجيو بوسكيتس، وأنطوان جريزمان، وميراليم بيانيتش، ومارتن برايثوايت، وليونيل ميسي، وعثمان ديمبيلي، وريكي بوتش، وكليمون لونجليه، وبيدري رودريجيز، وفرانشيسكو ترينكاو، وجوردي ألبا، وماتيوس فيرنانديش، وفرينكي دي يونج، وصامويل أومتيتي، وجونيور فيربو، وإيناكي بينيا، إيلاش موريبا، وأوسكار مينجويزا، وكونراد دي لا فوينتي.

يذكر أن باريس سان جيرمان يغيب عنه البرازيلي نيمار دا سيلفا بسبب عدم الجاهزية، بالإضافة لخوان بيرنات ومويس كين.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل المباراة متأخرًا في النتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وفي حاجة للفوز بفارق أربعة أهداف، أو ثلاثة فقط مع تسجيل خمسة أهداف أو أكثر للتأهل لدور ربع النهائي.