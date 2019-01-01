غيابات بالجملة - المرض يضرب صفوف أرسنال في مواجهة هيديرسفيلد

غياب 4 نجوم من التشكيل الأساسي للمدفعجية وموقف صعب للمدرب الإسباني أوناي إيمري



تلقت جماهير أرسنال أنباء غير سارة، فور نزول التشكيل الرسمي لمواجهة هيديرسفيلد بالجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أرسنال يستعد لمباراة صعبة ومصيرية خارج ملعبه، بعد الخسارة 3/1 من مانشستر سيتي الجولة الماضية.

المدرب أوناي إيمري سيخوض المباراة بدون أربع لاعبين من العناصر الأساسية للفريق.

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هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" أكدت أن بيير أيميريك أوباميانج لن يلعب لمعاناته من إعياء شديد

صانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل يغيب بعد معاناته هو الآخر من نفس المرض.

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بينما لن يلعب جرانيت جاكا لعدم اكتمال شفائه، وآرون رامسي لتعرضه لإصابة في الركبة.

ويخوض أرسنال المباراة بكل من : لينو، ماتيلاند نايلز،، كوسيلني، موستافي، مونريال، كولاسيناك، توريرا، جيندوزي، مخيتاريان، أيوبي ولاكازيت.

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وعلى الدكة البدلاء: تشيك، محمد النني، دينيس سواريز، ويلوك، نيكيتياه، ليشتاينر ومافروبانوس.

المدفعجية يلعبون المباراة وهم في المركز السادس بجدول البريميرليج، بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد الرابع و3 عن تشيلسي الخامس.