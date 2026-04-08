خاض غوس تيل حتى الآن ست مباريات دولية مع منتخب هولندا، وقد يصبح هذا العدد أكبر هذا الصيف. وفي مقابلة مع ألخمين داخبلاد يوضح تيل كيف يتصور حصوله على مكان في قائمة كأس العالم.

للمرة الثالثة على التوالي، أصبح آيندهوفن أفضل فريق في هولندا. وقد رأى تيل ذلك قادمًا مبكرًا. وقال: «دوري أبطال أوروبا منحني هذا الموسم التأكيد بأننا داخل هولندا يجب أن نكون الأفضل». لكنه أشار أيضًا إلى أن الهزيمتين أمام يونيون سانت-جيلواز (1-3) وتلستار (0-2) كانتا نقطتين سلبيتين.

وبشأن النقاش القائل إن الإيقاع يكون أحيانًا مرتفعًا جدًا بالنسبة لتيل، لا يريد لاعب الوسط الذي يشغل أيضًا دور المهاجم سماع ذلك. وقال: «هل كان ذلك نقاشًا؟ فهذا يلامس تمامًا النقطة التي طرحتها: أنا أفعل أشياء أعتقد أنني وُضعت في التشكيلة من أجلها. وإلا لكان المدرب قد اختار شخصًا آخر».

وأضاف: «لو أن كل شخص فعل ما يرغب فيه بنفسه، فلن يعود توزيع اللاعبين في الملعب صحيحًا، وقد كنت دائمًا أكره ذلك. يجب أن تكون هناك بنية داخل الفريق، لأن ذلك يزيد من فرصة الفوز»، شارحًا رؤيته لكرة القدم.

ويرى المولود في زامبيا أن لدى آيندهوفن لاعبين ممتعين للنظر من الناحية الأسلوبية، ويعترف بأنه ليس أجمل لاعب كرة قدم في العالم. وقال: «أنا طويل نوعًا ما ونحيف ومترهل، لكنني أرى أنه من السخف عندما يقول الناس إنني لست جيدًا بالكرة».

تدور الكثير من الأمور حول لاعبي آيندهوفن والمنتخب الهولندي. فقد تعرض ييردي شخاوتن لتمزق في الرباط الصليبي أمام إف سي أوتريخت (4-3) وسيغيب عن كأس العالم بشكل نهائي. وكان رونالد كومان قد بدا في وقت سابق وكأنه يشير إلى أن جوي فيرمان ليس الخيار الأول إذا انسحب أحد بسبب الإصابة. كما أن تيل موجود على قائمة المرشحين لمركز صانع الألعاب رقم عشرة وقد يرافق المنتخب إلى كأس العالم.

«من الجميل أن يُذكر اسمك. لكن يجب ألا يبدو الأمر وكأنني ما زلت أريد الانضمام حتى كسائح»، يقول تيل. «إذا حدث ذلك، فآمل أن يكون لأنهم يرونني لاعب كرة قدم جيدًا وليس فقط من أجل الأجواء اللطيفة. بالطبع سأعتبرها شرفًا كبيرًا وسأواصل بذل قصارى جهدي بكل قوة»، يختتم بطل هولندا ثلاث مرات.