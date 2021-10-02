غليان داخل الهلال .. قرارات صارمة ضد التحكيم

استياء داخل الهلال من التحكيم

حالة من الغضب تسيطر على إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل خلال الوقت الحالي، بعد تعثرات الفريق الأخيرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واتخذت إدارة نادي الهلال بعض القرارات الصارمة، بسبب اعتراض مسؤوليه على الأداء التحكيمي خلال الفترة الماضية، وهو ما كلف الفريق العديد من النقاط "وفقًا لما يراه مسؤولي الزعيم".

ما هي القرارات الصارمة التي اتخذها الهلال؟

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن نادي الهلال بصدد رفع شكوى ضد حكمي الساحة وحكمي تقنية الفيديو "VAR" في مباراتي الفريق أمام الباطن والحزم.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الهلال طلبت حكام أجانب لجميع مباريات الفريق، بعد أن كانت قد طلبت حكامًا أجانب للمباريات التي على أرض الهلال.

وكانت إدارة الهلال قد تقدمت بطلب لاتحاد الكرة السعودي، بخوض جميع المباريات التي ستقام على أرضه بتحكيم أجنبي، على أن تقام المباريات خارج الديار بحكام سعوديين.

لماذا طلب الهلال حكامًا أجانب في جميع مبارياته؟

نادي الهلال تعادل في 3 مباريات من أصل 6 لعبهم في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، يبتعد الفريق عن صدارة الترتيب.

الهلال تعادل أمام الباطن والشباب والحزم، وفاز على الطائي والتعاون والاتفاق، ليحصل على 12 نقطة في المركز الرابع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وهناك اعتراضات من جانب مسؤولي الهلال على بعض الحالات التحكيمية التي أثرت على نتائج مباريات الزعيم ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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