جلطة سراي ضد شتوتجارت: تفاصيل المباراة

دوري أبطال أوروبا - الجولة 4 3 نوفمبر 2026 - 12:45 رامس بارك

أجواء رامس بارك الضاغطة تنتظر شتوتجارت المتألق

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يستضيف جلطة سراي شتوتجارت على ملعب رامس جلوبال في إسطنبول، يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، ضمن مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا. ولم يسبق للفريقين أن التقيا في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لذا ستكون مواجهة جديدة بين فريقين تختلف طموحاتهما الأوروبية هذا الموسم.

يدخل جلطة سراي المباراة بعد فوزه في الديربي على فنربخشة بنتيجة 2-1 في الدوري التركي الأحد الماضي. وفاز فريق أوكان بوروك بأربع من مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، وأظهر انتصاره 4-2 على ليل في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي أنه يشكل خطورة هجومية حقيقية على هذا المستوى.

يحتل بطل تركيا المركز الـ23 في جدول دوري أبطال أوروبا، ما يعني أن حصد النقاط في هذه المباراة ليس مرغوبًا فيه فحسب، بل يكاد يكون ضروريًا لجلطة سراي إذا أراد تجنب الإقصاء من أسفل الترتيب وضمان التأهل.

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أما شتوتجارت، بقيادة المدرب سيباستيان هونيس، فيدخل اللقاء من موقع مختلف. إذ يحتل الفريق الألماني المركز السادس في ترتيب دوري أبطال أوروبا، ويتمتع بزخم حقيقي على الساحة الأوروبية وهامش مريح يتيح له خوض المواجهة بثقة بدلًا من الشعور بضرورة الفوز.

تعادل شتوتجارت 1-1 مع أتلتيكو مدريد في آخر مبارياته بدوري أبطال أوروبا، بعدما كان قد فاز على سلوفان براتيسلافا 3-0، ليُظهر قدرته على التعامل مع منافسين من النخبة ومع المباريات التي لا بد من الفوز بها. وتذبذب مستواه في الدوري الألماني، لكنه لعب بانضباط وفاعلية في أوروبا.

وسيوفر رامس بارك، الذي تتجاوز سعته 53 ألف متفرج ويشهد أجواء تُعد من الأكثر حماسة في كرة القدم الأوروبية، تحديًا كبيرًا لشتوتجارت. وسيحتاج الفريق إلى تقديم أفضل ما لديه للخروج بأي نتيجة إيجابية من إسطنبول.

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