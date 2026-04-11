لا يطمح بطل تركيا القياسي إلى اعتلاء قمة الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) من جديد فحسب – بل إن الفريق يطارد الألقاب أيضاً في مسابقات أخرى. لكن من أجل متابعة جميع المباريات مباشرة، يحتاج المشجعون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تتولى نقل مباريات غالا هنا.

لا يُعرض الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) في ألمانيا على التلفزيون المجاني المتاح للجميع. ولا تمتلك جهات كبرى مثل DAZN أو Sky حقوق الدوري التركي. وبدلاً من ذلك، تقع هذه الحقوق حصرياً لدى beIN Sports.

ومع ذلك يمكن مشاهدة المباريات مباشرة داخل ألمانيا أيضاً عبر مزود Digiturk Euro، إذ تُبث هناك تغطيات beIN Sports. ولمشاهدة المباريات يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro شاملاً باقة الرياضة، والمتاح مقابل 119 يورو سنوياً.

تُعرض مباريات غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا (UEFA) في موسم 2025/26 في ألمانيا في المقام الأول عبر DAZN . وتُعد خدمة البث «موطن دوري الأبطال»، إذ تنقل نحو 90% من جميع المباريات مباشرة – سواء كمباراة منفردة أو ضمن «الكونفرنس» الشهير. وبالنسبة لمشجعي بطل تركيا، يُعد DAZN بالتالي الوجهة الأهم لمتابعة ظهورات غالا في المسابقة الأوروبية الأبرز مباشرة.

ومع ذلك، يوجد مزوّد آخر: تُعرض مباراة القمة في دوري أبطال أوروبا كل يوم ثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى نهاية موسم 2030/31، ستكون حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الغالب لدى Paramount+، بينما خرج DAZN خالي الوفاض في منح الحقوق.

في ألمانيا لا توجد حاليًا أي عمليات بث على التلفزيون المجاني أو عبر البث المباشر لمباريات كأس تركيا (Türkiye Kupası)، وبالتالي فإن مباريات غلطة سراي أيضًا لا تُعرض مباشرة على التلفزيون المجاني.

