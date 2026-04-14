لا يريد حامل الرقم القياسي التركي الاكتفاء بالعودة إلى القمة في الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) فحسب – بل إن الفريق يطارد الألقاب أيضًا في مسابقات أخرى. لكن من يرغب في متابعة جميع المباريات مباشرة يحتاج إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين. تعرّفوا هنا على القنوات التي تتولى نقل مباريات غالا.

لا يُعرض الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) في ألمانيا على التلفزيون المجاني. ولا تمتلك شركات كبرى مثل DAZN أو Sky حقوق بث الدوري التركي. وبدلًا من ذلك، تقع هذه الحقوق حصريًا لدى beIN Sports.

ومن خلال مزود Digiturk Euro يمكن مشاهدة المباريات مباشرة هنا أيضًا، إذ يتم هناك إدراج/إعادة بث نقل beIN Sports. ولمشاهدة المباريات، يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro متضمنًا باقة الرياضة، والمتاح مقابل 119 يورو سنويًا.

تُعرض مباريات غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26 في ألمانيا بشكل أساسي عبر DAZN . ويُعدّ هذا البثّ المنصّة بمثابة «موطن دوري الأبطال»، إذ ينقل نحو 90% من جميع المباريات مباشرة – سواء كمباراة منفردة أو ضمن البثّ المتزامن الشهير (كونفرنس). وبالنسبة لجماهير بطل تركيا، فإن DAZN هو الوجهة الأهم لمتابعة مشاركات غالا في بطولة أوروبا الأهم مباشرة.

ومع ذلك، يوجد مزوّد آخر: تُعرض مباراة القمة في دوري أبطال أوروبا كل يوم ثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى موسم 2030/31 شاملًا، ستكون حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الغالب لدى Paramount+، بينما خرج DAZN خالي الوفاض في توزيع الحقوق.

في ألمانيا لا توجد حاليًا أي عمليات بث عبر التلفزيون المجاني أو عبر البث المباشر لمباريات كأس تركيا (Türkiye Kupasi)، وبالتالي فإن مباريات غلطة سراي أيضًا لا تُعرض مباشرة على التلفزيون المتاح مجانًا

