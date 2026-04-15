لا يريد حامل الرقم القياسي التركي في عدد الألقاب أن يتصدر من جديد في الدوري التركي الممتاز فحسب – بل إن الفريق يطارد الألقاب أيضًا في مسابقات أخرى. لكن لكي يتمكن المشجعون من متابعة جميع المباريات مباشرة، فإنهم يحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزودين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تتولى نقل مباريات غالا هنا.

غلطة سراي إسطنبول، جميع المعلومات حول النقل في لمحة: من يعرض / ينقل مباريات غالا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

مشاهدة غلطة سراي إسطنبول في الدوري التركي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس تركيا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

لا يُعرض الدوري التركي الممتاز في ألمانيا على التلفزيون المجاني. لا يمتلك مزودون كبار مثل DAZN أو Sky حقوق الدوري التركي. وبدلاً من ذلك، تقع هذه الحقوق حصريًا لدى beIN Sports.

ومن خلال المزود Digiturk Euro يمكن مشاهدة المباريات رغم ذلك هنا في البلاد مباشرة، إذ يتم هناك إدراج عمليات بث beIN-Sports. ولكي يتمكن المشجعون من مشاهدة المباريات، فإنهم يحتاجون إلى اشتراك Digiturk Euro بما في ذلك باقة الرياضة، المتاحة مقابل 119 يورو سنويًا .

تُعرض مباريات غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا UEFA في موسم 2025/26 في ألمانيا بشكل أساسي لدى DAZN . تُعد خدمة البث هذه «موطن دوري الأبطال» وتعرض نحو 90 بالمئة من جميع المباريات مباشرة – سواء كمباراة منفردة أو ضمن الكونفرنس الشهير. وبالنسبة لمشجعي بطل تركيا، فإن DAZN هو بذلك الوجهة الأهم لمتابعة ظهورات غالا في بطولة أوروبا الأهم مباشرة. """"""

ومع ذلك، يوجد مزوّد آخر: تُعرض المباراة الكبرى في دوري أبطال أوروبا كل يوم ثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى بما في ذلك 2030/31، ستكون حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الغالب لدى Paramount+، بينما خرج DAZN خالي الوفاض في منح الحقوق.

في ألمانيا لا توجد حاليًا أي عمليات بث على التلفزيون المجاني أو بث مباشر لمباريات كأس تركيا، وبالتالي فإن مباريات غلطة سراي أيضًا لا يمكن مشاهدتها مباشرة على التلفزيون المتاح مجانًا

غلطة سراي إسطنبول، جميع المعلومات حول البث في لمحة: من يعرض / يبث مباريات غالا مباشرة على التلفزيون والبث المباشر؟

غلطة سراي إسطنبول، جميع المعلومات حول البث في لمحة: النادي في بطاقة تعريف

التأسيس 1 أكتوبر 1905 ألقاب الدوري 25 ألقاب الكأس 19 ألقاب دوري أبطال أوروبا 0 صاحب الرقم القياسي في المشاركات Bülent Korkmaz

