لا يرغب حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في تركيا في تصدّر الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) مجددًا فحسب – بل إن الفريق يطارد الألقاب أيضًا في مسابقات أخرى. لكن لكي يتمكن المشجعون من متابعة جميع المباريات مباشرة، فإنهم يحتاجون إلى عدة اشتراكات لدى مزوّدين مختلفين. يمكنكم معرفة القنوات التي تتولى نقل مباريات غالا هنا.

مشاهدة غلطة سراي إسطنبول في السوبر ليغ ودوري أبطال أوروبا وكأس تركيا (Türkiye Kupasi) مباشرة على التلفزيون والبث المباشر

لا يُعرض الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ) في ألمانيا على التلفزيون المجاني. ولا يمتلك مزوّدون كبار مثل DAZN أو Sky حقوق الدوري التركي. وبدلًا من ذلك، تقع هذه الحقوق حصريًا لدى beIN Sports.

ومع ذلك يمكن مشاهدة المباريات مباشرة داخل البلاد أيضًا عبر مزوّد Digiturk Euro، حيث يتم إدراج/إدماج عمليات بث beIN Sports هناك. ولمشاهدة المباريات، يحتاج المشجعون إلى اشتراك Digiturk Euro شاملًا باقة الرياضة، والمتوفر مقابل 119 يورو سنويًا.

تُعرض مباريات غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/26 في ألمانيا بالدرجة الأولى عبر DAZN . ويُعدّ هذا البثّ التدفقي «موطن دوري الأبطال» ويعرض نحو 90% من جميع المباريات مباشرة – سواء كمباراة منفردة أو ضمن البثّ المجمّع الشهير (الكونفرانس). وبالنسبة لمشجعي بطل تركيا، يُعدّ DAZN الوجهة الأهم لمتابعة مشاركات غالا في البطولة الأوروبية الأولى مباشرة.

ومع ذلك، يوجد مزوّد آخر: تُعرض المباراة الأقوى في دوري أبطال أوروبا كل يوم ثلاثاء حصريًا على Amazon Prime Video.

اعتبارًا من موسم 2027/28 وحتى موسم 2030/31 شاملًا، ستكون حقوق بث دوري أبطال أوروبا في الغالب لدى Paramount+، بينما لم يحصل DAZN على أي حقوق في توزيع الحقوق.

في ألمانيا لا توجد حاليًا أي عمليات بث على التلفزيون المجاني أو بث مباشر لمباريات كأس تركيا، وبالتالي فإن مباريات غلطة سراي أيضًا ليست متاحة للمشاهدة مباشرة على التلفزيون المجاني

