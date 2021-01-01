"غطس كين ذكاء أما صلاح فهو عار" .. موجة غضب ليفربولية على نيفيل

نيفيل لم يكن عادلًا من وجهة نظر جماهير ليفربول

نشبت موجة غضب بين مشجعي ليفربول على محلل قنوات سكاي سبورتس الحالي ونجم مانشستر يونايتد السابق جاري نيفيل بسبب التفريق في حكمه على محمد صلاح وهاري كين حين قاما بنفس التصرف.

الأزمة كانت بالتحديد حين ادعى كل منهما السقوط للحصول على ركلة جزاء، ولم يكن رد الفعل الخاص بالظهير الأيمن السابق للمنتخب الإنجليزي مشابهًا في كلتا الحالتين.

وقام أحد مشجعي الريدز بالتعبير عن غضبه من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ردًا وصف نيفيل لقائد إنجلترا وتوتنهام هاري كين بالذكي بعد تحايله للحصول على ركلة جزاء.

على الجانب الآخر، كان نيفيل يرى أنه من العار أن يبحث محمد صلاح عن ركلة جزاء بهذه الطريقة، وهو ما أثار الغضب في صفوف جماهير ليفربول ضد أحد أساطير مانشستر يونايتد.

بالطبع، هناك منافسة طويلة الأمد بين أسطورة مانشستر يونايتد نيفيل وجماهير ليفربول، ولذلك لم تتردد جماهير الريدز بسرعة للدفاع عن نجمهم وهداف الفريق.

وكتب أحد المشجعين على تويتر: "هاري كين يغطس، إنه لطيف ، إنه ذكي، يا له من دهاء، بينما يتعرض صلاح للعرقلة، إنها وصمة عار على جميع قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية الذين أحبوا هذه اللعبة الشعبية الأولى".

أثار مشجع آخر حجة أنه بينما كان كين قد وُصف بأنه لطيف، فقد تم تصنيف راشفورد على أنه "ذكي" وفاردي "أنه يلعب كرة الشوارع" ، إلا أن تسميات صلاح كانت حادة رغم أن التصرف كان واحدًا.

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جدير بالذكر أن ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب يستمتع حاليًا بفترة راحة بسبب التوقف الدولي قبل أن يعود في الثالث من الشهر المقبل ليواجه آرسنال في الدوري الإنجليزي.