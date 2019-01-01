غضب في إشبيلية بسبب "ميكي ماوس"!

الدعاية كادت أن تفسد وداعية الرئيس الراحل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قام إشبيلية بتأبين رئيسه الراحل روبرتو أليس الذي توفي أمس الجمعة، والذي كان قد تولى المنصب بين عامي 2002 و2002.

ولكن قبل دقيقة الصمت بلحظات، فوجئ الجماهير بخروج "ميكي ماوس" وطفلين أمام قائدي الفريقين في نوع من الترويج الدعائي.

لم يلقَ هذا الأمر استحسان مسئولي إشبيلية، الذين طلبوا إلغاء تلك الفقرة أو على الأقل نقل موعدها لتبتعد عن التأبين.

في نهاية الأمر نفذت رابطة الليجا الأمر كما أرادت، قبل المباراة مباشرةً وقبل لحظات من دقيقة الصمت، التي مرت بسلام في النهاية رغم الحدث السابق.

يذكر أن برشلونة قد فاز على إشبيلية 4-2 على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في الأسبوع الخامس والعشرين لليجا.