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كأس آسيا

غضب عارم وإشادات بلاعب وحيد والسعوديون ينتقون صفقاتهم - ردود أفعال فوز العراق أمام فيتنام

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"ريمونتادا" أسود الرافدين تمنحهم الفوز، لكن الجمهور غير راضٍ

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

لم يكن المنتخب العراقي عند حسن ظن جمهوره في اللقاء الأول له بكأس آسيا الإمارات 2019، رغم "الريمونتادا" التي فعلها أمام المنتخب الفيتنامي.

أسود الرافدين خرجوا من الشوط الأول متأخرين بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنهم عادوا في الشوط الثاني وأدركوا التعادل، وفي الوقت القاتل أحرز علي عدنان هدف الفوز. (طالع تقرير المباراة)

وأعربت الجماهير العراقية عن غضبها الشديد اتجاه أداء منتخبها، ونستعرض في السطور التالية أبرز ردود الأفعال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..

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ورغم الغضب الجماهيري من أداء أسود الرافدين في اللقاء إلا أنه كانت هناك لقطة مضيئة نالت كافة الإشادات هو اللاعب الشاب مهند علي، صاحب الـ18 عامًا، ووالتي راهن الجميع على مستقبله: أما الجمهور السعودي فكان في عالم آخر لانتقاء اللاعبين المميزين للعب لصفوف الفريق الذي يشجعونه: يذكر أن العراق تقع في المجموعة الرابعة بالبطولة، والفوز منحها المركز الثاني خلف إيران، التي تفوق بفارق الأهداف، بعدما فازت أمام اليمن بخماسية نظيفة.

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