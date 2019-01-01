غضب عارم وإشادات بلاعب وحيد والسعوديون ينتقون صفقاتهم - ردود أفعال فوز العراق أمام فيتنام

"ريمونتادا" أسود الرافدين تمنحهم الفوز، لكن الجمهور غير راضٍ

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يكن المنتخب العراقي عند حسن ظن جمهوره في اللقاء الأول له بكأس آسيا الإمارات 2019، رغم "الريمونتادا" التي فعلها أمام المنتخب الفيتنامي.

أسود الرافدين خرجوا من الشوط الأول متأخرين بثنائية مقابل هدف وحيد، لكنهم عادوا في الشوط الثاني وأدركوا التعادل، وفي الوقت القاتل أحرز علي عدنان هدف الفوز. (طالع تقرير المباراة)

وأعربت الجماهير العراقية عن غضبها الشديد اتجاه أداء منتخبها، ونستعرض في السطور التالية أبرز ردود الأفعال عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"..

#العراق_فيتنام

اشوة من فزنا😒 فريق مايوصل لراس الشارع على هاللعب#كأس_اسيا — Eng.FIRAS 🇮🇶 (@Eng_FIRAS_IQ) ٨ يناير ٢٠١٩

#العراق_فيتنام

المنتخب العراقي انطفآ بااعتزال يونس محمود فريق بلا روح بلا شخصية بلا متعة👎@YounisMahmoud10 اشتاقينة لايامك كابتن — 🇮🇶 (@saname92) ٨ يناير ٢٠١٩

تخبط باللعب

عشوائية بالتمريرات

بدينا نفقد الامل 😧#العراق_فيتنام — ابو العز 🇮🇶 (@1E10jXwYPJYwVo0) ٨ يناير ٢٠١٩

توقعت تعثر العراق اليوم لانه فقدوا قوتهم من فتره، حتى في كأس الخليج لايستطيعوا فعل شيء #العراق_فيتنام — CR 7 (@haitham255) ٨ يناير ٢٠١٩

#العراق_فيتنام اشوف المنتخب العراقي متباعد مو قريب مع بعض بينما نشاهد المنتخب الفيتنامي 3 لاعبين او اربعه قريبين مع بعض ومنسجمين ويلعبون كرة قدم رائعه عكس المنتخب العراقي يشوت عشوائي كرة طويله كرة خاطئه بهيج لعب ما تستغل اقل الفرص وتسجل راح يصعب على العراق — حمودي العراقي (@BQugHxt24eOIKJe) ٨ يناير ٢٠١٩

كما قلنا سابقا منتخب العراق يفتقد للاعبين الخبرة وسيندفع في الشوط الثاني للأمام بحثا عن التعديل ويترك المساحات فارغه لفريق فيتنام السريع وسيسجل فيتنام الهدف ثالث والرابع ويحسم المباراه #العراق_فيتنام — عبدالله (@haxqlj) ٨ يناير ٢٠١٩

ماذا يفعل العراق ؟؟ #العراق_فيتنام — عبدالله المالكي MBS (@malkiasa884) ٨ يناير ٢٠١٩

#العراق_فيتنام



شوط اول

يظهر لنا بكل بساطة

تأخر العراق كرويا ، وتطور دول شرق اسيا فنيا

ومواكبة للعب الحديث

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متى نعتبر !؟

ايها الكرويون !⚽️ — obaida aldoury (@2012Obaida) ٨ يناير ٢٠١٩

مهند علي ( ميمي) موهبه تنتظر أعين السماسره

#العراق_فيتنام — هذرولوجيا ... 💙💛 (@nisrawy95) ٨ يناير ٢٠١٩

مهاجم العراق مهند علي لازم يحترف في دوري عربي كبير على الأقل، مثل الدوري السعودي أو الإماراتي. موهوب. #العراق_فيتنام — AMMAR (@amhsja) ٨ يناير ٢٠١٩

مهاجم العراق مهند علي والله لعيييب ماشاءالله عليه👏🏻👏🏻 #العراق_فيتنام — ‏بدر . (@Badrix7) ٨ يناير ٢٠١٩

#العراق_فيتنام

العراقي مهند علي أتوقع له مستقبل كبير 👍🏼 — عبدالله ماجدالحقباني (@al_hoqbani) ٨ يناير ٢٠١٩

مهند علي لاعب ممتاز، لهم مستقبل كبير لو يلعب لنادي عالمي.#العراق_فيتنام — hussain-h-h (@yesnhh) ٨ يناير ٢٠١٩

ياجمهور النصر وش رايك في رقم 10 لأعب منتخب العراق#النصر_يكتسح_الجوله12 #العراق_فيتنام — أنته الأمل والمنئ (@b7338222) ٨ يناير ٢٠١٩

مهند علي مكانه الاهلي #العراق_فيتنام — عبدالله القشيري (@algosheri11) ٨ يناير ٢٠١٩