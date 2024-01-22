غضب عارم من كلوب .. المنتخب المصري يُوضح كواليس عودة صلاح إلى ليفربول

النادي الإنجليزي أعلن عودة اللاعب إليه عقب مباراة مصر أمام كاب فيردي

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كشف مصدر مسؤول في المنتخب المصري كواليس القرار الصادم والمفاجئ الخاص بمغادرة محمد صلاح كوت ديفوار، حيث تُقام كأس أمم إفريقيا 2023، وعودته إلى ليفربول للعلاج والتأهيل هناك عقب تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة غانا الأخيرة.

بطل إفريقيا 8 مرات لم يُحقق النتائج المرجوة في النسخة الحالية، إذ تعادل مع موزمبيق وغانا ويحتاج للفوز على كاب فيردي مساء اليوم ضمن الجولة الختامية لدور المجموعات لضمان تأهله لدور الـ16، فيما لم يُقدم نجمه الأبرز المستوى المطلوب خلال الأشواط الـ3 التي لعبها قبل مغادرته مباراة النجوم السمراء للإصابة.

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يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أثار حالة من الجدل مساء أمس بإعلانه عودة صلاح لتلقي العلاج في النادي مع الإشارة إلى أنه قد يعود للمشاركة مع الفراعنة حال وصلوا المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا، وبعد أخذ ورد أكد الاتحاد المصري تلك المعلومة ببيان رسمي أثار استياء الإعلام والشارع الكروي.

موقع فلجول المصري نقل عن مصدر في المنتخب غضب الجميع من تسرع المدرب الألماني وإعلانه قرار عودة صلاح قبل المواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى أن كلوب خالف الاتفاق مع الاتحاد المصري بتك الخطوة.

وأضاف حول ملابسات القرار "الاتفاق مع ليفربول كان الإعلان عن مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة كاب فيردي ولكن فوجئنا أن كلوب أعلن الأمر. ليفربول كان يرغب في سفر صلاح قبل مباراة كاب فيردي ولكن صلاح أصر على حضور المباراة ثم مغادرة المعسكر".

"بعثة منتخب مصر تفاجأت بتصريحات كلوب عن رحيل صلاح لأن الاتفاق مع ليفربول كان الإعلان بعد مباراة كاب فيردي. المنتخب اتفق مع ليفربول على علاج صلاح هناك لأن التجهيزات الطبية في كوت ديفوار ضعيفة للغاية والمنتخب سيسافر إلى مدينة سان بيدرو لخوض مباراة دور الـ16 وهي مدينة صغيرة ذو إمكانيات ضعيفة".

وأكد المصدر أن تلك الخطوة لم تكن لتحدث حال كان المنتخب موجودًا في مصر، إذ تتوفر كافة التجهيزات الطبية لعلاجه وتأهيله، ومضيفًا "التجهيزات الطبية في ليفربول على أعلى مستوى وسوف تساعد في شفاء صلاح سريعًا".

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن صلاح لم يكشف عن هذا القرار في المؤتمر الصحفي لأن الاتفاق مع ليفربول كان بالإعلان عقب مواجهة كاب فيردي.

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