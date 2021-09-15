غضب جماعي بالزمالك .. حمدي النقاز يشعل الأجواء

صفقة النقاز تثير غضب الجميع داخل الزمالك

اشتعلت الأجواء داخل نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، منذ أن أعلنت القلعة البيضاء عن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، الظهير الأيمن لفريق الترجي السابق.

الزمالك أعلن عن عودة حمدي النقاز مرة أخرى إلى صفوفه، بعد رحيله عن صفوف الفريق، في نهاية عام 2019، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

لماذا غضبت جماهير الزمالك من عودة حمدي النقاز؟

جماهير الزمالك عبرت عن غضبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من تعاقد القلعة البيضاء مع حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد واقعة هروبه.

النقاز رحل عن صفوف نادي الزمالك، بعدما عانى من عدم حصوله على مستحقاته المالية، ليفسخ تعاقده من طرف واحد، ويرحل دون إذن من إدارة القلعة البيضاء.

ولم تنس جماهير القلعة البيضاء تلك الواقعة، خاصة أن رحيله أثر فنيًا على الفريق، وهو الأمر الذي أثار غضب الجماهير، التي رفضت عودته مرة أخرى.

لماذا غضب محمد عبد الغني من إدارة الزمالك؟

الأمر بدأ عندما نشر محمد عبد الغني مدافع فريق الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية (ستوري)، رسالة غامضة، جاء نصها بالعامية المصرية: "الناس بتشتري رضا المعووج، وتتعوج على اللي شاري".

وأكدت تقارير صحفية على أن غضب عبد الغني، جاء بسبب عدم وفاء حسين السيد عضو مجلس إدارة الزمالك ببنود عقد اللاعب، خاصة وأنه ينص على أحقيته في الحصول على مكافأة خاصة حال التتويج ببطولة الدوري المصري.

وفي نفس الوقت يتم الإعلان عن التعاقد مع حمدي النقاز، الذي سبق له وهرب من القلعة البيضاء، وهو الأمر الذي أثار غضب محمد عبد الغني.

حمزة المثلوثي وطارق حامد يعبران عن غضبهما:

الظهير الأيمن التونسي حمزة المثلوثي، أثار الجدل هو الآخر، عندما نشر رسالة غامضة عبر حسابه على "إنستجرام"، عقب التعاقد مع النقاز الذي يلعب في نفس مركزه.

المثلوثي كتب "الناس معادن ونفائس، فيهم الغالي وفيهم الرخيص"، وربط البعض بين تلك الرسالة والتعاقد مع حمدي النقاز.

وفي نفس السياق، أبدى طارق حامد لاعب وسط الفريق هو الآخر غضبه، برسالة عبر "إنستجرام" جاء نصها كالآتي: "قد يعرف الجمهور قيمتك جيدًا، بينما من في موقع المسؤولية لا يدركها إلا بعد فوات الأوان".

التقارير الصحفية أكدت على أن غضب طارق حامد هو الآخر، يأتي بسبب تأخر صرف مكافآت الفوز للاعبين، بالإضافة إلى الكثير من الوعود التي لم يتم الوفاء بها للاعبين.

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