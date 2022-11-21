غضب أهلاوي .. كأس العالم يفتح النار من جديد على موسى المحياني

جمهور الأهلي لا يقدر على نسيان دور المحياني في هبوط فريقه لدوري يلو

أعاد كأس العالم قطر 2022 من جديد الغضب الأهلاوي تجاه موسى المحياني؛ المدير التنفيذي للنادي الأهلي السعودي سابقًا، بعدما غاب عن الأنظار لفترة.

مونديال قطر انطلق أمس الأحد، لأول مرة في المنطقة العربية، بمشاركة أربعة منتخبات عربية هي: السعودية، تونس، المغرب وقطر.

وظهر المحياني عبر شاشة القنوات الرياضية السعودية كمحللًا لمباريات المونديال وأحداثه، وهو ما أغضب جمهور الراقي.

جمهور النادي الجداوي هاجم مسؤولي القنوات السعودية بشدة، متهمين إياهم بمكافأة المحياني بعدما تسبب في هبوط الراقي لدوري يلو للدرجة الأولى، مما دفع البعض للدعوة لمقاطعة القنوات.

ظهوره كمحلل بعد ما هبط مع الاهلي ما هو الا اثبات ( قصور ) في عملكم من ناحية اختيار المحللين ، قناة الوطن يجب انً تحتوي على نخبة المحللين والنقاد والاسماء الكروية وليس منظر فاشل هبط احد اكبر الاندية في الوطن — Mohammed Doki (@iLDonToni) November 21, 2022

يذكر أن الأهلي كان قد هبط بنهاية الموسم الماضي لدوري يلو لأول مرة في تاريخه، وحمل الجمهور المحياني وماجد النفيعي؛ رئيس النادي السابق، المسؤولية كاملة.